中國記憶體晶片製造商長鑫存儲母公司睿力集成 斥24億美元蓋新廠

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 20:09

根據外媒周五 (28 日) 報導，中國記憶體業者長鑫科技 (CXMT) 母公司睿力集成電路有限公司 (Innotron Memory Co., Ltd.)(下稱睿力集成) 將至少投資人民幣 171 億元 (24 億美元) 在上海建造新廠，專注在先進封裝技術。

長鑫科技的競爭對手是美國的美光科技公司 (MU-US)、南韓的三星電子公司和 SK 海力士公司。根據外媒報導，長鑫科技受到美國的密切留意，拜登政府正在考慮對這家中國晶片製造商實施制裁。

根據上海政府網站上公布的官方文件，今年 6 月，長鑫科技的母公司睿力集成透過一家上海子公司與當地政府簽署一份合約以獲得土地。新工廠預估將於 2026 年中投產。

其中一份文件顯示，新廠將專注廣泛的封裝技術，包括一種名為矽穿孔 TSV 封裝的先進製程，製造應用在人工智慧 (AI) 的高頻寬記憶體。該工廠預估每月達 30,000 件的封裝能力。

根據參與交易的 GigaDevice Semiconductor Inc. 在 3 月份提交給交易所的文件顯示，今年早些時候，睿力集成與多家投資人達成了一項交易，共融資人民幣 108 億元。

在需要頂尖半導體的新興 AI 領域，睿力集成在中國與美國競爭的努力中發揮關鍵作用。然而，中國的晶片製造能力受到以美國為首的跨國行動阻礙，這場行動旨在限制中國獲得先進設備，目前該產業由美國、荷蘭和日本的供應商主導。

拜登政府也禁止輝達 (NVDA-US) 向中國出售其最先進的 AI 半導體，中國則更依賴華為的替代產品。然而，目前尚不清楚是誰在替華為的 AI 加速器製造高頻寬記憶體。