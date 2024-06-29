特斯拉股價將迎來大幅波動 這三大事是主要催化劑

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-29 02:00

根據外媒周五 (28 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 股價罕見的平靜即將結束，投資者將在未來 6 周迎來三件關鍵事件──第二季交車量、財報、自駕計程車(Robotaxi)──這可能會讓這家電動車製造商的股價劇烈波動。

花旗集團 (C-US) 彙編的數據顯示，選擇權交易數據透露，到 8 月中旬投資人的倉未預料出現 15% 左右的上下波動。但策略師們表示，特斯拉的股價可能會出現比這更大的動盪。

花旗股票交易策略師 Vishal Vivek 在給客戶的報告中表示：「特斯拉選擇權低估了這三個即將到來的催化劑的波動性。」他指出，這些事件在過去曾引發股票的大幅波動，包括特斯拉供應商和其他電動車製造商。

Vivek 受訪時補充說：「考慮到特斯拉過去的交付量有多重要，還有特斯拉的股票在獲利方面的波動有多大，以及在自駕計程車當天發布新產品線的可能性有多大，從現在到 8 月 16 日到期這段時間裡，15% 的波動似乎過低。」

股價波動的寧靜轉瞬即逝

自 5 月初以來，特斯拉的股價在經歷今年稍早的波動後，一直在相當窄的區間內交易。該股目前仍低於 200 日移動均線——交易員密切留意的一個較長期趨勢指標——但本周大幅上漲表明，情況可能會改變。

這提振一些投資者的樂觀情緒。 Fundstrat global Advisors 全球技術策略主管 Mark Newton 表示：「儘管自 2021 年以來，特斯拉的中期盤整和下行趨勢仍然完好無損，但過去兩個月，短期情況已開始明顯改善。」

分析師對該公司第二季交付量的預期一直在迅速下降，對獲利和營收的預期也是如此。然而，有些人認為，特斯拉在銷售汽車方面遇到的麻煩是眾所周知的，因此除非出現嚴重失誤，否則一旦數據出來，特斯拉的股價實際上會上漲。

交易員越來越看好特斯拉在夏末的股價走勢。選擇權交易員抬高了買權的價格，這些買權的價格相對於同等看跌選擇權的價格將在兩個月內上漲 10%。這一動態表明，追高股價的興趣正在上升，而避險暴跌風險的意願正在減弱。

自駕計程車才是真正考驗

然而，對特斯拉股價的真正考驗將是其 8 月推出的自動駕駛計程車。

馬斯克試圖將特斯拉重新定位為人工智慧 (AI) 公司，而不僅僅是一家電動車製造商，這在很大程度上取決於 8 月的發表會。特斯拉目前的股價溢價很高，超過其他所有大型科技股，甚至超過市場最喜歡的 AI 公司輝達(NVDA-US)。

投資人相信馬斯克有能力成功地將特斯拉轉變為一家主導 AI 的公司，這支撐特斯拉如此高的估值。自駕計程車的亮相將是朝著這個方向邁出的關鍵一步。

留意股價關鍵水準

因此，正確預測這些催化劑在未來幾周將如何發揮作用是很困難的。但技術策略師建議專注於一些關鍵水準，以了解該股是否會朝一個方向突破。

Oppenheimer & Co. 的技術分析主管 Ari Wald 表示：「從上行方向看，突破 206 美元的阻力位 (2 月份的峰值和 200 天移動均線的匯合點) 象徵股價的突破，並成為該股走勢的下一個利多訊號。」

另一方面，股價跌破短期趨勢線 50 日移動均線的任何下跌都將引人注目。這需要該股較上次收盤價下跌 11% 才能實現。