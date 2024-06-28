微軟130億美元投資OpenAI協議 將面臨歐盟進一步審查

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 19:39

根據外媒周五 (28 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 向 OpenAI 投資 130 億美元的交易將受到歐盟反壟斷機構的進一步審查，當局準備就 OpenAI 獨家使用微軟雲端技術一事查問其他競爭對手。

預料主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 周五將排除根據歐盟合併規則進行調查的可能性，而是宣布監管機構正在向微軟的競爭對手和客戶詢問更多有關這家美國科技巨擘與 OpenAI 專有條款的訊息，以及是否可能會產生負面影響。

根據微軟與 OpenAI 的協議條款，微軟的 Azure 是 OpenAI 的獨家雲端供應商——據匿名知情人士透露，歐盟監管機構希望對此進行更多調查。對此，歐盟執委會拒絕置評、微軟則表示不會立即回應。

歐盟提出的此類初步諮詢有時會導致反壟斷監管機構展開正式調查。從長遠來看，如果監管機構發現妨礙公平競爭的證據，這些調查可能會讓當局下令改變作法或潛在的罰款。

今年 1 月，歐盟反壟斷機構表示，在 ChatGPT 創辦人 OpenAI 發生叛亂，暴露出兩家公司之間的深厚聯繫後，該機構正在審查微軟與 OpenAI 的合作是否應該受到審查。

雙方的合作關係首先引起監管機構的興趣，包括歐盟、英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 和美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission, FTC)。

去年年底，OpenAI 解雇執行長阿特曼 (Sam Altman)，隨後又重新聘用。這家人工智慧 (AI) 公司董事會最終同意讓阿特曼復職，並任命一個三人臨時董事會且讓微軟成為無投票權的觀察員。

這起事件促使監管機構對該協議進行審查。英國監管機構表示，將審查兩家公司之間的權力平衡是否從根本上發生了轉變，使一方對另一方擁有更多的控制權或影響力，FTC 已對該協議展開調查。

微軟和 OpenAI 合作的核心是，要讓全球範圍內的生成式 AI 蓬勃發展，需要大量的電腦能力。在 ChatGPT 和 Google(GOOGL-US) 的 Bard 等工具背後運行系統，導致對雲端服務和處理能力的需求飆升。例如，OpenAI 已成為微軟雲端業務的主要客戶。

根據歐盟的合併規則，官員在嚴格的時間框架下審查交易並經常推動補救措施，以減輕特定的市場競爭擔憂。雖然交易在極少數情況下會被否決，但除非企業誤導監管機構或阻礙交易進程，否則通常不會受到懲罰。

歐盟的競爭法通常用於公司之間潛在的反競爭協議，以及強大的參與者濫用其主導地位的案件。如果違規行為被發現，罰款最高可達公司收入的 10%。

微軟對歐盟的反壟斷審查並不陌生，在過去的幾十年裡，微軟與歐盟監管機構就 Windows 作業系統市場主導地位相關的濫用行為進行了長期鬥爭。