〈快訊〉美5月PCE年升2.6% 符合預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 20:39
美國商務部周五 (28 日) 公布數據顯示，5 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.6%，符合市場預期且略低前值 2.7%；按月來看成長 0%，符合市場預期且低於前值 0.3%。
聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 5 月核心 PCE 年增 2.6%，符合市場預期，低於前值 2.8%；按月來看成長 0.1%，符合市場預期，低於上修後前值 0.3%。
同日公布的另一份數據顯示，美國 5 月個人支出月增 0.2%，低於預期的 0.3% ，但高於修正後前值 0.1%，而經通膨調整後月增率報 0.3%，高於預期的 0.2%，也遠超前值 - 0.1% ；5 月個人收入月增率從 4 月的 0.3% 升至 0.5%，高於市場預期的 0.4%。
數據公布後，美股主要指數期貨波動不大，那斯達克 100 指數期貨維持 0.5% 漲幅。美國 10 年期公債殖利率短線下跌，現報 4.291%、美元指數短線走低約 10 點，現報 105.86、現貨黃金短線波動不大，現貨報每盎司 2,333.75 美元。
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