〈快訊〉美5月PCE年升2.6% 符合預期

聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 5 月核心 PCE 年增 2.6%，符合市場預期，低於前值 2.8%；按月來看成長 0.1%，符合市場預期，低於上修後前值 0.3%。

同日公布的另一份數據顯示，美國 5 月個人支出月增 0.2%，低於預期的 0.3% ，但高於修正後前值 0.1%，而經通膨調整後月增率報 0.3%，高於預期的 0.2%，也遠超前值 - 0.1% ；5 月個人收入月增率從 4 月的 0.3% 升至 0.5%，高於市場預期的 0.4%。