「股神」巴菲特大手筆捐波克夏股票 價值53億美元創紀錄新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 20:30

根據路透周五 (28 日) 報導，「股神」巴菲特向 5 家慈善機構捐贈價值 53 億美元的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 股票，這是他自 2006 年開始捐贈股票以來最大的年度捐贈。

據了解，巴菲特周五宣布的年度捐贈包括約 1,300 萬股波克夏公司 B 類股票，另外他還將向比爾及梅琳達．蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 捐贈 993 萬股股票。

不只如此，巴菲特的家族慈善機構「蘇珊湯普森巴菲特基金會」(Susan Thompson Buffett Foundation) 獲贈 9,930.35 億股，並向其子女霍華德 (Howard)、蘇珊 (Susan) 和彼得 (Peter) 領導的三個慈善機構各捐贈 695,122 股，分別是巴菲特基金會 (Howard G. Buffett Foundation)、薛伍德基金會 (Sherwood Foundation)、諾瓦基金會 (NoVo Foundation)。

現年 93 歲的巴菲特計劃捐出他在波克夏累積的 99% 以上的財富。波克夏總部位於內布拉斯加州的奧馬哈，他自 1965 年以來一直經營這家企業集團。