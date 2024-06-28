〈美股早盤〉美5月PCE報喜 主要指數走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 21:39

美股主要指數周五 (28 日) 開盤走高，因美國最新關鍵通膨數據放緩，強化今年降息的希望。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1%。

具體來看，剔除波動較大的食品與能源項目的 5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，創 6 個月以來最小增幅；按年來看成長 2.6%，較 4 月的 2.8% 有所放緩，為 2021 年初以來新低。另外 5 月經通膨調整後個人消費支出年增 0.3%。

信安資產管理公司 (Principal Asset Management) 分析師 Seema Shah 表示:「今天的個人消費支出數據不令人意外，這讓人鬆了一口氣，Fed 樂見這樣的結果。然而，政策路徑尚不確定。」

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五受訪時說，個人消費支出數據是政策正在發揮作用的又一跡象。同日早些時候，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，通膨之戰仍未取得勝利，只要失業率保持在低位，資產估值保持高位，美國經濟就可能保持彈性。兩位 Fed 官員皆是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員。

法國外貿銀行 (Natixis) 策略師 Emilie Tetard 和 Florent Pochon 表示，美國主要基準股指集中在所謂的「美股七雄」(Magnificent Seven)大型股周圍，相當令人擔憂。他們認為標普 500 指數和那斯達克 100 指數都很脆弱。

分析提到，從 7 月的財報季開始可能會轉向其他周期性指標。與此同時，小型股的營收復甦可能因指數再平衡而被推遲，從而壓制了該股的近期潛力。

其他市場方面，在法國本周日 (30 日) 舉行大選之前，投資人從歐洲股票基金撤出的資金達到近 4 個月來新高。美銀 (BAC-US) 的一份報告引述 EPFR Global 的數據稱，截至周三的一周，贖回金額攀升至 21 億美元，為 14 周以來最高。貝萊德 (BlackRock Inc.) 分析師表示，圍繞法國議會選舉的高度不確定性意味著股市不太可能完全反映出這些風險。

截至台北時間周五（28 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.01%，至每股 452.90 美元

根據外媒周五 報導，微軟向 OpenAI 投資 130 億美元的交易將受到歐盟反壟斷機構的進一步審查，當局準備就 OpenAI 獨家使用微軟雲端技術一事查問其他競爭對手。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.88%，至每股 215.99 美元

中國周五公布數據顯示，蘋果 5 月的中國智慧型手機出貨量年增近 40%，延續 4 月的反彈動能。根據中國資訊通訊研究院 (CAICT) 的數據，5 月中國外資品牌手機出貨量從去年同期的 360.3 萬支增加 142.5 萬支至 502.8 萬支。

雖然數據沒有明確提及蘋果，但該公司是中國智慧型手機主導市場上占主導地位的外國手機製造商；因此外國品牌手機出貨量的成長可歸因於蘋果的表現。

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 16.50%，至每股 78.65 美元

Nike 周五美股盤前跌近 15%，公司上季營收 126.1 億美元，低於分析師預期 128.6 億美元、每股獲利報 0.99 美元，去年同期 0.66 美元；上季毛利率 44.7% ，略低分析師預期 45.3%。Nike 下調全年業績指引，預估本季營收將下滑約 10%。摩根士丹利下調 Nike 股票評等，目標價為每股 79 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PCE 年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.7%

美國 5 月 PCE 月增率報 0%，預期 0%，前值 0.3%

美國 5 月核心 PCE 年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.8%

美國 5 月核心 PCE 月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.3%

美國 5 月個人收入月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 5 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 5 月實質個人支出月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

華爾街分析：