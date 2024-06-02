本週操盤筆記：美國5月非農報告、主要央行利率決策、亞歐美製造業景氣

鉅亨網新聞中心 2024-06-02 21:50

本週重點國際財經大事包括：美國 5 月非農就業報告出爐，歐洲央行 (ECB) 與加拿大央行 (BOC) 將公布最信利率決策，另外還有主要經濟體製造業景氣報告。

本週操盤筆記 (0603-0607)

1. 美國 5 月非農就業報告

隨美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下週召開貨幣政策，聯準會 (Fed) 官員本週進入靜默期。美國勞工部將在將於本週五 (7 日) 公布最新非農就業數據，市場預估就業人數將較上個月有所下滑且失業率維持不變。

Fed 主席鮑爾曾在上月表示，就業市場「非常強勁」，不過有逐漸降溫和重新平衡的跡象，然而包括他在內的 Fed 官員對第一季通膨缺乏進展表示失望，多數官員也紛紛表態支持將利率維持在高峰更長一段時間。

Fed 三把手、紐約聯準銀行總裁、FOMC 副主席威廉斯上周表示，目前利率具有限制性，預料今年下半年通膨會繼續降溫。儘管通膨仍然過高，但貨幣政策定位良好，供需失衡正在緩解。至於是否會再次升息，威廉斯在訪談中表示不太可能發生，因為政策定位良好而且具有限制性，正在幫助 Fed 實現其通膨目標。

美國 4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增速放緩且個人消費支出萎縮，提升 Fed 最快在 9 月降息的可能性，至於是否會成真，這份非農就業報告將扮演重要角色。

2. 歐洲央行、加拿大央行公布利率決策

歐洲央行與加拿大央行分別將在本週三 (5 日)、週四 (6 日) 公布最新利率決策，外界預估兩家央行將降息 1 碼 (25 個基點)。

根據歐盟上週公布數據，歐洲 5 月通膨率超預期升至 2.6%、德國最近通膨數據也升溫，但多數經濟學家仍認為 ECB 本週降息勢在必行。

另一方面，加拿大第一季經濟成長不及預期，庫存成長疲軟抵銷強勁的消費成長，讓交易員加大對加拿大央行本週三降息的押注。根據加拿大統計局 (Statistics Canada) 上周五公布數據，加拿大第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率成長 1.7%，遠低市場預期的 2.2%，更不及加拿大央行預估的 2.8%。

3. 亞歐美製造業景氣

美國、歐洲、中國本週將陸續公布最新採購經理人指數 (PMI)，屆時可藉由數據一窺主要經濟體經濟成長狀況。

美國第一季經濟增速較前值大幅下修，反映消費者對商品支出走軟，值得注意的是，該季 PCE 物價指數也被下修，經濟成長與通膨增速雙雙放緩，讓 Fed 在今年有降息空間。

歐元區第一季經濟成長優於預期，反映通膨降溫，南歐地區旅遊轉熱，逐漸帶動經濟於陷入衰退後恢復元氣。歐元區第一季 GDP 季增 0.3%、年增 0.5%，優於分析師預估的 0.2%