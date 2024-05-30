Fed褐皮書：美國經濟與物價溫和成長 但企業對未來展望越發悲觀

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 03:00

美國聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 發布的褐皮書顯示，美國經濟活動從 4 月初至 5 月中旬持續擴張，但企業對未來展望的悲觀情緒升溫，與此同時通膨也在溫和成長。Fed 的調查還顯示，就業市場持續降溫，回到更正常的水準。

報告提到：「零售支出持平或略有上升，反映消費者可自由支配支出的減少和對物價敏感度提高。在不確定性上升和下行風險加大的報告中，整體前景變得更加悲觀。」

雖然多個 Fed 地區的經濟活動略有或溫和成長，其中有兩個地區的經濟活動沒有變化。報告寫道：「國民經濟活動繼續擴大...... 不過，不同產業和地區的情況各不相同。」

至於就業市場方面，褐皮書指出一些地區的薪資成長達到或接近新冠疫情前的水準。先前公布數據顯示，美國 4 月就業增速創 6 個月來新低，而且薪資年增幅近 3 年來首次降至 4% 以下，然而就業市場仍然吃緊。

與此同時，有跡象表明通膨壓力可能再次加速。Fed 周三的褐皮書提到，許多地區觀察到投入成本持續上升，尤其是保險部分，不過一些地去的建築材料價格有所下滑。

先前數據顯示美國 4 月進口價格創兩年來最大增幅，原因是能源成本上升，而且 5 月製造業數據顯示一連串投入價格飆升，暗示未來幾個月商品通膨可能升溫。

Fed 褐皮書大約每六周公布一次，這份報告調查時間從 4 月初至 5 月 20 日截止，由達拉斯聯準銀行彙整 12 個區域聯準銀行蒐集的訊息。

Fed 將在 6 月 11 日至 12 日召開貨幣政策會議，外界估利率繼續按兵不動，儘管 Fed 官員幾乎排除在升息的可能性，但他們表示受到今年前 3 個月高於預期的物價上漲刺激後，需要在未來幾個月內持續出現令人鼓舞的通膨數據，然後才會開始降息。

儘管這一令人擔憂的通膨趨勢在 4 月似乎已經逆轉，而且有跡象表明消費者正在減少支出，但按照 Fed 偏好標準衡量，目前通膨率仍比 2% 的目標高出近一個百分點。