Fed三把手：利率具有限制性 預估通膨下半年繼續降溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 01:33

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯(John Williams) 周四(30 日) 表示，目前利率具有限制性，預料今年下半年通膨會繼續降溫。儘管通膨仍然過高，但聯準會(Fed) 的政策定位良好，供需失衡正在緩解。

市場目前對貨幣政策的走向感到不安，而威廉斯周四在媒體的訪談中也沒有給出明確的跡象，表達自己傾向何時開始降息。相反的，他重申 Fed 近期的立場，即今年通膨數據大多高於預期，實現 2% 通膨目標方面缺乏進展。

他出席紐約經濟俱樂部之前在美媒《CNBC》訪談中表示未來降息時機仍未明朗，但能確認的是現在的貨幣政策是具有限制性的，正在讓經濟更加平衡，而利率最終會下降，但要取決實現 2% 通膨目標的程度。

至於是否會再次升息，威廉斯在訪談中表示不太可能發生，因為政策定位良好而且具有限制性，正在幫助 Fed 實現其通膨目標。值得注意的是，他的這番言論加劇 Fed 官員間的辯論，即現在的貨幣政策是否能將通膨帶回央行的 2% 目標。

他隨後在紐約經濟俱樂部上說，隨著時間推移，美國經濟逐漸趨於平衡，而且其他經濟體的通膨下滑正在減輕全球的壓力，因此今年下半年美國通膨繼續放緩，但現在而言還高於 2% 的長期目標。

同日稍早公布的數據顯示，美國第一季經濟成長修正值低於預期，凸顯今年年初的成長態勢有所減弱，與此同時該季的通膨指標也大幅下修，接下來 4 月的個人消費支出 (PCE) 物價指數將於周五 (31 日) 公布。

威廉斯預估，4 月 PCE 物價指數增速到今年年底將降至 2.5% 左右，明年接近 2%；至於就業市場方面，他預估失業率到年底將升至 4% 左右，然後降至 3.75%。