美國Q1經濟成長、通膨下修 Fed今年有降息空間

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 20:42

美國第一季經濟增速較前值大幅下修，反映消費者對商品支出走軟，值得注意的是，該季個人消費支出 (PCE) 物價指數也被下修，經濟成長與通膨增速雙雙放緩，讓聯準會 (Fed) 在今年有降息空間。

具體來看，美國商務部經濟分析局 (BAE) 周四 (30 日) 公布數據顯示，美國第今年一季 (1 至 3 月) 國內生產毛額 (GDP) 季增年率下修至 1.3%，低於市場預期與前值的 1.6%。

美國上季 GDP 下修至 1.3%，低於市場預期與初值 1.6%。(圖：ZeroHedge)

而作為美國經濟成長引擎的第一季實質個人支出 (PCE) 季增年率修正值報 2.0%，低於市場預期與初值的 2.5% ，增速大幅下修。

美國上季 PCE 季增年率修正至 2.0%，低於市場預期與初值的 2.5%(圖：ZeroHedge)

至於 Fed 最青睞的通膨指標 PCE 物價指數季增年率報 3.3%，略低於初值與前值的 3.4%；不含食品和能源的核心 PCE 物價指數修正值報 3.6%，低於市場預期與初值的 3.7%。

第一季的數據下修凸顯出在去年意外的成長後，美國經濟從今年開始失去動力。高利率、新冠疫情時期的儲蓄減少和收入成長放緩，是影響美國家庭和企業的一些關鍵因素。

與去年第四季相比，美國第一季 PCE 季增年率下修是由於商品支出 (尤其是汽車支出) 大幅走軟，另外聯邦政府支出也放緩，不過住宅投資和進口較初值有所回升。

雖然最新預測表明美國第二季 GDP 增速可能達到 3% 或更高，與去年最後兩季情況類似，但有分析認為即便出現反彈，美國下半年經濟也不太可能出現強勁態勢。

消費者為維持當前的支出水準，不得不動用儲蓄，持續的通膨也削弱其購買力；即將到來的總統大選也導致一些企業對支出和投資採取觀望態度。