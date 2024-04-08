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鉅亨速報

營收速報 - 建榮(5340)3月營收年增大幅成長138.39%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 18:15

台北時間8日，2024年3月建榮(5340-TW)營收公布為新台幣171,445,000元， 年增率大幅成長138.39%，月增率成長33.37%， ，最新價為55.2元

今年以來累積營收為432,690,000元，累計年增率54.38%

近5日股價上漲3.77%，相關電子零組件類指數上漲1.45%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+453 張
  • 外資買賣超：+438 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 171,445 138.39% 33.37%
2024/2 128,550 29.9% -3.12%
2024/1 132,695 21.29% -4.37%
2023/12 138,762 11.15% 7.47%
2023/11 129,112 16.81% 1.9%
2023/10 126,702 19.93% 8.7%

建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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