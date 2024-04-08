營收速報 - 建榮(5340)3月營收年增大幅成長138.39%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 18:15
台北時間8日，2024年3月建榮(5340-TW)營收公布為新台幣171,445,000元， 年增率大幅成長138.39%，月增率成長33.37%， ，最新價為55.2元
今年以來累積營收為432,690,000元，累計年增率54.38%
近5日股價上漲3.77%，相關電子零組件類指數上漲1.45%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+453 張
- 外資買賣超：+438 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|171,445
|138.39%
|33.37%
|2024/2
|128,550
|29.9%
|-3.12%
|2024/1
|132,695
|21.29%
|-4.37%
|2023/12
|138,762
|11.15%
|7.47%
|2023/11
|129,112
|16.81%
|1.9%
|2023/10
|126,702
|19.93%
|8.7%
建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。
最新相關新聞
- 營收速報 - 三商電(2427)3月營收年增大幅成長293.26%
- 營收速報 - 泰茂(2230)3月營收年增大幅成長121.23%
- 清明存款變多盤，光聖 放閃強攻，嘉基 大賺入袋，川湖 華麗轉身，國巨 創高收割，欣興 金孫轉大人
- 臻鼎-KY3月營收110.93億元年增21% Q1營收年增3%
- 走著瞧-創將申請一般板上市 拚全年獲利倍增
- 上銀3月營收站回20億元攀6個月新高 全年營運拚雙位數成長
- 【量大強漲股整理】四月份大主流大公開，選股方向報你知?!
- 欣興Q1營收264.02億元季增2.78% 持平於去年同期
- 智邦Q1營收188億元寫下次高 持續受惠AI需求強勁
- 營收速報 - 至上(8112)3月營收年增大幅成長168.4%
- 營收速報 - 天虹(6937)3月營收年增大幅成長216.4%
- 營收速報 - 富宇(4907)3月營收年增大幅成長236600%
- 營收速報 - 皇將(4744)3月營收年增大幅成長205.24%
- 營收速報 - 立萬利(3054)3月營收年增大幅成長440%
- 營收速報 - 燦星旅(2719)3月營收年增大幅成長351.38%
- 營收速報 - 聯發(1459)3月營收年增大幅成長64.28%
- 玉晶光3月與Q1 營收同步改寫同期新高
- 欣達環工攜手中鼎加速南桃園污水建設 中壢水資中心啟用
- 加權指數季線乖離修正? 第二季選股方向該留意什麼個股?
- 營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)3月營收年增大幅成長93.17%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇