野村投信2024年第二季台股投資展望 台股底氣足！AI應用百花齊放，抓住主流續攻多頭行情
鉅亨研報 2024-04-08 10:05
時序進入 2024 第二季，在 AI 趨勢帶起的風潮中，激勵台股站上 2 萬點，隨著 AI 崛起，美國四大科技巨頭 (微軟、Amazon、Meta、Google) 積極增加雲端相關資本支出，預估 2024 年資本支出將來到 1,759 億美元(年增率 23%)，整個 AI 供應鏈都能受惠於此趨勢的爆發性需求增長，台灣是全球 AI 供應鏈重要成員，重要地位不容輕忽。從國際資金角度，2024 年以來台股累積買超新台幣 1,600 億元，加上半導體產業有多項趨勢性題材持續發酵，外資持續回補力道值得期待。目前台股本益比約 18 倍，主要受 AI 相關的科技股推升本益比至五年平均之上，考量 2024 年企業獲利成長接近 3 成，PEG 超過 1.3 倍水準，台股評價面仍相當具有投資價值，野村投信看好族群包括，半導體、高速運算、AI、伺服器、綠能及重電等。
近期諸多數據顯示，目前美國經濟增速維持相對強勁的狀態，勞動市場亦呈現緊俏，因通膨降幅不如預期，聯準會 (FED)3 月會議決議利率按兵不動，不過仍預期今年內將降息三碼，鴿派立場再為股市動能添柴火。野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，廿一世紀為科技世代，且這 10 年成長力道驚人，AI 及雲端運算的運用場景最為廣泛，將是兩大主流，台灣身為全球晶片產業的核心，可望成為這波 AI 浪潮的最大受惠者，未來科技潮流如何演變，台灣做為全球科技供應鏈重鎮，將不會缺席未來的科技盛宴。全球晶圓代工龍頭台積電公布強勁的 2023 年 Q4 財報，關鍵的 2024 年營收官方預估年成長 24~26%，超出華爾街主流券商預期，主因智慧型手機及高速運算(HPC) 進入復甦週期，3 奈米需求異常強勁，AI 展望振奮投資人，2024 年 AI 晶片需求仍會大於 CoWoS 產能供給，供不應求態勢至少將延續至 2025 年，這點與台積電財報相吻合，美國半導體產業協會 (SIA) 公布 2024 年 1 月全球半導體銷售額 476 億美元，年增 15.2%，創 2022 年 5 月以來最大年增幅，基本面的好轉將是 2024 年台灣半導體族群的最佳推手。
AI 已成為雲端業者強化競爭力最重要的投資，預估 2024 年 AI 相關資本支出將占雲端資本支出 40%，從 2023 年的 25% 大幅提升。展望 2024 年，隨著 LLM training 與企業 AI 應用需求的帶動下，AI 伺服器的增長動能將維持強勁，明顯超越一般伺服器。此外，CSP 庫存調整已告一段落，預期新需求也將帶動伺服器市場的復甦，就應用面來看，2023 年記憶體衰退幅度最大，YOY 達 - 38.8%，僅 DISCRETE 因車用市場優於其他應用。2024 年觸底反彈各應用可望恢復成長，預期記憶體 (MEMORY) 成長幅度將最大。AI 相關半導體 2023~2027 年複合成長率達 21.7%，為 AI 各應用領域中成長率最高，預估 2024 年產值 640 億美元，占半導體產值比重約 10%。AI 算力提升將提供散熱產業剛性需求，NVIDIA 即將在 2024 年推出的 PCIe GPU TDPs 將高達 500 W。AMD 的 AI 伺服器平台 MI250 TDP 將高達 560 W. NVIDIA Grace 及 Grace Hopper CPU Superchips TDP 則進一步拉升到 600 W 及 1000 W TDPs，AI 的應用預估將增加 3D VC 以及液冷解決方案的採用，也將成為散熱業者新的獲利成長因子。在 PCB 方面， AI 帶動 PCB 產值增加將為 PCB 產業主要亮點。
在電動車方面，2030 年前，市場預估全球電動車的年複合成長率維持在 20% 以上。然而高利率與全球總經不確定性，2024 車市成長將會趨緩，全球 IDM 車廠普遍對全球汽車銷量轉趨保守，美國幾家車廠也延後 EV 投資進度。因此車用產品需要慎選，當中僅樂觀看待部分汽車零組件公司可望受惠於 EV、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與智慧座艙的增長需求。另一個值得關注的投資面向是重電，台電公告將以 10 年 / 新台幣 5,645 億元完成電網韌性建設計畫，再生能源從集中式走向分散式， 涵蓋發、輸、配電乃至儲能設備的新增或更新，2028 年前國內重電業者皆可受惠顯著成長動能，加上美國電力設備老舊，疊加綠能需求，未交訂單比率估計維持高檔數年不墜，台灣長期經營重電設備外銷的公司可受惠內外皆佳的需求動能，成為投資重點。此外，2024 年 Sportswear 將重回成長軌道，長期而言運動產值逐年攀升，且成長性優於全球 GDP 表現，預期 2024 年全球 GDP 將較今年成長，運動休閒產業去庫存週期應已進入尾聲，將可望同步重回成長軌道。
整體而言，台灣經濟溫和成長、企業獲利正向，產業具競爭力，匯率波動風險相較其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因，2024 年 2 月出口金額 314 億美元，年增 + 1.3%，累計 1、2 月總額創歷年同期次高。台灣外貿目前已連續 4 個月維持正成長，研判已脫離衰退回歸成長軌道，2024 年 2 月資通與視聽產品出口金額 85.1 億美元，年增 104.7%，連續 8 個月增速大於 3 成，AI 仍是支撐出口回溫的關鍵，主計處 2 月公布 2024 年經濟預測，GDP 成長 3.43%，較去年 11 月份數字上修 0.08%，2024 年 GDP 成長貢獻主要來自兩方面，包含民間投資回升以及國外需求復甦。隨著全球經濟谷底回升，台灣電子業庫存進入尾聲，加上 AI 需求爆發，台灣 GDP 將重回 3% 以上的成長軌道，展望 2024 年第二季，姚郁如指出，景氣回溫、庫存回歸正常及 AI 出貨挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，其中電子類股仍是成長性最佳的產業，AI 應用引領風潮，需求成長優於其他科技產業，預期業績能見度高的公司將率先復甦，從基本面出發的選股策略將更為重要，建議布局投資標的仍以長期趨勢向上產業為主，逢低買入持有。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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