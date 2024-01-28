鉅亨網新聞中心 2024-01-28 21:50

1. Fed 利率決策

Fed 將於台灣時間週四凌晨 3 點公布最新決策，市場預估利率將維持 5.25% 至 5.5% 不變，儘管通膨逐漸降溫，但去年底購物季消費者支出強勁支撐美國去年第四季經濟超預期成長，再加上就業市場依然熱絡，Fed 將謹慎推進政策。

值得注意的是，美國去年第四季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率維持在 Fed 的 2% 水準，提振市場對今年 3 月首次降息的希望。然而，去年強勁的消費支出與就業市場因素，有分析師認為今年 5 月開始進行首輪降息的機率較大。

2. 蘋果、微軟等科技巨擘財報出爐

本週多家科技巨擘將公布最新財報，包括蘋果、微軟、超微、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、高通 (QCOM-US)、亞馬遜、臉書母公司 Meta Platforms 等。

摩根士丹利表示，蘋果最近的財報會議將是「清算事件」（Clearing event），將消除短期擔憂，使投資人更聚焦未來的成長跡象。該行維持蘋果目標價每股 220 美元，預期長期整體成長。摩根士丹利指出，近期產品需求不均衡，但服務業務優異，12 月季度業績健康成長，但 3 月財測將下降。

至於晶片製造商公司方面，市場分析指出，人工智慧 (AI) 熱潮或許掩蓋半導體實際需求下滑的事實。過去一年裡，只有少數公司從對 AI 晶片的需求中受惠，多數半導體公司仍面臨積壓庫存和需求低迷的窘境。

Google 和微軟在內的美股科技巨擘也將迎來新一輪獲利考驗。但也有分析師認為「幾家歡樂幾家愁」，投資人或許會發現不同公司押注 AI 後「天差地遠」的命運。

另一方面，有分析指出，超微正在對其 AI 軟體進行改進，並預估雲端供應商和科技巨擘將認真考慮採用超微的 AI 晶片。

巴克萊分析師 Tom O"Malley 將超微的目標股價從每股 120 美元上調至 200 美元，O"Malley 寫道：「我們絕沒有低估輝達 (NVDA-US) 的領先地位，但我們認為軟體生態系統需要擁有第二個供應源，以克服當前面臨的困難。」

除此之外，高通將於週四盤後發布財報，押注 AI 是否已見成效，成財報焦點。

3. 美就業市場報告

本週美國就業市場數據齊發，在 Fed 利率決策公布前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告、JOLTS 職位空缺數報告將搶先出爐，市場預估上述兩項數據都將較前值小幅下滑，顯示就業市場降溫情形。