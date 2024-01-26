鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 23:48

美國商務部周五 (26 日) 公布最新數據顯示通膨正在降溫，不過降溫速度仍不足以讓聯準會 (Fed) 在 3 月前首次降息，交易員現在押注，Fed 更有可能在今年 5 月開始第一輪降息。

根據美國商務部經濟分析局 (BAE) 報告，Fed 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的去年 12 月核心 PCE 年增 2.9%，增速創 2021 年 3 月以來新低，較去年 11 月前值 3.2% 有所回落，低於市場預期的 3%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期的 0.2%，前值為 0.1%。值得注意的是，按 3 個月和 6 個月來看的基本核心通膨率均低於 2%，已經達到 Fed 的目標。

此外，Fed 密切留意的所謂不包括住房和能源在內的服務業通膨指標年增速度放緩至 3.3%，寫下 2021 年 3 月以來新低水準；按月來看成長 0.28%。服務業通膨往往更頑強。

報告公布後，根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 3 月貨幣政策會議上降息的機率為 48%，但是在 5 月會議上降息的機率約為 90%，其中降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 51.1%、降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 35.3%、降息 3 碼 (75 個基點) 的機率為 0.9%。

(圖：芝商所 Fedwatch 工具)

自從 Fed 去年 7 月將目標利率上調 1 碼至 5.25%-5.5% 以來，Fed 一直沒有調整過利率，當時 Fed 暗示還不相信貨幣緊縮程度足以戰勝通膨。然而自那以後，通膨下降速度比決策者預期還快。

法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示，決策者可能需要更多經濟數據證明通膨確實放緩，他們才有信心放寬貨幣政策。

Rajappa 指出，通膨降溫趨勢仍在持續，但消費者支出和就業市場依然強勁，這透露決策者可能傾向將利率維持在更長時間內維持不變。