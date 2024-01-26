鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 21:35

儘管美國去年年底假日購物季消費強勁，但聯準會 (Fed) 側重的潛在通膨指標仍降至近 3 年低位，是否降息的爭論可能在 Fed 官員間持續下去。

美國商務部經濟分析局 (BEA) 周五 (26 日) 公布數據顯示，去年 12 月個人消費支出 (PCE) 物價年增 2.6%，符合市場預期且前值持平；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，但高於前值的 - 0.1%。

去年 12 月核心 PCE 年增 2.9%，增速創 2021 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

美國聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的去年 12 月核心 PCE 年增 2.9%，增速創 2021 年 3 月以來新低，較去年 11 月前值 3.2% 有所回落，低於市場預期的 3%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期的 0.2%，前值為 0.1%。

此外，Fed 密切留意的所謂不包括住房和能源在內的服務業通膨指標年增速度放緩至 3.3%，寫下 2021 年 3 月以來新低水準；按月來看成長 0.28%。服務業通膨往往更頑強。

美國去年 12 月的超級通膨指標年增 3.3%，創 2021 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

有 Fed 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 發文表示，這是在過去 7 個月內，核心 PCE 物價指數月增速第六次低於或持平 Fed 的 2% 通膨目標。他還說，核心 PCE 物價指數 6 個月年增率僅有 1.9%、3 個月年增率為 1.5%，均低於 Fed 目標值。

在通膨持續放緩同時，美國經濟也在穩健成長。本周公布數據顯示，美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.3%，市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。

值得注意的是，在美國經濟成長如此強勁的情況下，若 Fed 太快啟動降息，也可能讓通膨復燃。不過先前幾周公布的消費者支出、就業市場和 GDP 等經濟指標保持強勁，或許可能讓決策者主張至少在今年前半年保持高利率。

去年 12 月個人支出月增 0.7% 創 2 個月新高

同日 BAE 報告還公布，去年 12 月個人收入月增 0.3%，符合市場預期，低於前值 0.4%；去年 12 月個人支出月增 0.7%，遠超市場預期的 0.4%，創去年 9 月以來新高，前值自 0.2% 上修至 0.4%；去年 12 月實質個人消費月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.5%。

美國去年 12 月個人支出月增 0.7%，創 2 個月新高。(圖：ZeroHedge)

其中做為消費者支出的主要支撐，去年 12 月實質可支配收入成長 0.1%，為 3 個月以來最小增幅，同時受到股息收入疲軟的抑制，讓儲蓄率降至一年以來新低。

美國去年 12 月消費者儲蓄率創 1 年以來新低。(圖：ZeroHedge)

專家看法

貨幣政策分析公司 LH Meyer 的經濟學家 Derek Tang 說：「越來越多的證據表明 Fed 已經達到通膨目標，這將使決策者們在年中之前推遲降息的難度加大。」

彭博經濟學家 Stuart Paul 和 Estelle Ou 表示：「未來幾個月，Fed 採取降息和縮減量化緊縮步伐的階段已經準備好了，預估 Fed 將在 3 月份開始降低聯邦基金利率目標區間，以實現軟著陸。」

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，市場認為 Fed 在 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 46.2%，維持利率不變的機率為 52.6%；5 月降息 1 碼的機率為 51.1%，維持利率不變的機率為 12.3%，降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 35.7%。

目前市場將注意力轉向下周今年第一場聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。外界普遍預估 Fed 將連續第四次將利率維持在 5.25%-5.50% 的區間不變，同時密切留意何時降息的線索。