鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-27 13:34

半導體設備廠家登 (3680-TW) 今 (27) 日舉辦尾牙，董事長邱銘乾表示，資歷滿一年的員工共有 450 名，去年有三分之一的員工年薪破百萬元，整體員工總平均年薪也同樣超過 100 萬元，此次年終將抽出數十台蘋果 (AAPL-US) 電子裝置。

家登今年南北兩場尾牙預計抽出 35 台 iPhone、10 台 iPad、20 支 Apple Watch 還有電視、冰箱，甚至是移工偏愛的金飾，總共抽出約 700 萬元的等值商品。

邱銘乾指出，去年員工年薪約 21 個月，年終平均 9 個月，有信心今年隨著營運成長、員工目標達標，明年年終有信心再優於今年，另外，家登也每年進行調薪，預計今年再調薪 5%，將自今年 7 月實施。

家登除了自身成長外，近年也運用自己技術，將業務延伸至航太領域，邱銘乾指出，昨日已正式成為朝宇航太的董事長，對其有主控權，預期今年在長單貢獻下，加上業務發酵，今年航太營收貢獻將超過 5 億元，將去年成長 4 倍，更力拚今年轉盈，希望運用自身精密加工技術結合朝宇的表面加工技術，進一步拓展業務。