美去年12月零售銷售月增0.6% 創3個月最大增幅

美國去年 12 月零售銷售以 3 個月來最強勁的速度成長，替強勁的假期購物季畫下句號，顯示在時序即將進入 2024 年之際，美國民眾的消費力仍具韌性並繼續支撐經濟成長。然而，市場卻認為這份強勁的報告可能會延後聯準會 (Fed) 降息。

(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國去年 12 月零售銷售月增 0.6%，高於市場預期的 0.4%，也超過前值 0.3%，創下 3 個月以來最大增幅；核心零售銷售 (剔除汽車、汽油、建築材料、食品服務) 月增 0.8%，遠超市場預期的 0.2%，也高於前值 0.7%，為去年 7 月以來最大增幅。

其他數據方面，去年 12 月除汽車外零售銷售月增 0.4%，高於預期與前值的 0.2%、扣除汽車和天然氣外的零售銷售約增 0.6%，高於預期的 0.3%，與前值持平。

觀察報告細項，在 13 個類別中，有 9 個類別的銷售額出現成長，其中服裝、百貨公司和電商的漲幅最大。去年 12 月汽車銷量成長 1.1%，創下 5 月以來的最大增幅，而由於汽油價格下跌，加油站銷量連續第三個月下滑。

在 13 個類別中，有 9 個類別的銷售額出現成長，其中服裝、百貨公司和電商的漲幅最大。(圖：ZeroHedge)

這些數據讓經濟學家對經濟衰退的預測落空，然而預測人士認為，隨著消費者應對持續的通膨、借貸成本上升和儲蓄減少，這種態勢將在今年消退。

凱投宏觀 (Capital Economics) 副首席美國經濟學家 Andrew Hunter 在數據發布後給客戶的一份報告中表示:「我們仍然認為，隨著就業和薪資成長放緩的影響逐漸顯現，以及升息的滯後影響帶來一些額外損失，未來美國經濟將進一步放緩，但仍沒有跡象表明，更嚴重的衰退即將到來。」

零售數據主要反映商品的購買，在整體消費支出中占比相對較小，去年 12 月份的個人消費支出 (PCE) 數據將於本月稍晚公布。

消費支出占美國經濟的三分之二左右，被稱為美國經濟「最強支柱」，表明消費支出今年可能將有助於推動經濟成長。

市場反應

由於報告澆熄投資人對 Fed 提前降息預期，美股主要指數早盤全面開低，美國 10 年期公債殖利率與美元指數雙雙走高。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌逾 2%，美債 10 年期殖利率升至 4.11%、美元指數升至 103.385。