美通膨憂喜參半！9月核心PCE年增速創逾兩年新低、月增幅寫四個月新高

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標在 9 月加速升至 4 個月新高，同時經通膨調整後的消費者支出也超預期成長，替未來幾個月內再次升息敞開大門。

美國商務部周五 (27 日) 公布數據顯示，Fed 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 9 月核心 PCE 年增 3.7%，符合市場預期，創 2021 年 5 月以來新低，前值自 3.9% 下修至 3.8%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，但高於前值 0.1%，為 4 個月來最大漲幅。

9 月核心 PCE 年增 3.7%，寫 2021 年 5 月以來新低。(圖片：ZeroHedge)

9 月 PCE 物價指數年增 3.4%，符合市場預期，前值自 3.5% 下修至 3.4%；按月來看成長 0.4%，高於市場預期的 0.3%，但與前值持平。

此外，Fed 更留意的不含住房的服務業通膨數據顯示，該指數 9 月年增率報 4.31%，較 8 月有所放緩，不過按月來看成長 0.42%，較前值大幅反彈。這項所謂的超級通膨指標顯示物價仍相當頑強。

Fed 所謂超級通膨指標年增速度有所放緩，然而單月增幅卻大幅反彈。(圖：ZeroHedge)

個人支出加速成長但收入放緩 儲蓄率大幅下滑

另外同日公布數據顯示，美國 9 月個人支出月增 0.7%，高於預期的 0.5% 與前值 0.4%，而經通膨調整後月增 0.4%，較前值 0.1% 大幅回升，主因是受能源價格上漲影響。該數據意味著美國消費者支出依然強勁，也是支撐第三季國內生產毛額 (GDP) 以近兩年最快增速成長的推手。

美國 9 月個人支出增速大幅成長，個人收入卻放緩。(圖：ZeroHedge)

儘管這項指數強勁的成長態勢可能難以維持，但在挑戰日益增加的情況下，從第三季交棒到第四季的支出來說是個好兆頭。分析認為，在就業市場吃緊的情況下薪資穩步成長，以及家庭利用新冠疫情期間的積累的儲蓄，推動消費支出。

然而，隨著學貸開始償還，可能給美國家庭預算帶來壓力，削弱消費支出成長態勢。據了解，已有部分消費者依賴貸款提供消費支出，而借貸成本上升讓消費變得更昂貴。

數據顯示，美國 9 月個人收入月增率從 8 月的 0.4% 放緩至 0.3%，符合預期，實質可知費收入已連續第三個月下降。

薪資成長方面，民間企業員工 9 月薪資年增幅從 4.5% 降至 3.9%，創 2021 年 2 月以來新低。不過公部門員工薪資年增 7.8%，較 8 月的 7.4% 進一步加速，接近 2021 年 10 月 8.7% 的歷史新高。

美國 9 月民間與公部門員工薪水增速兩樣情。(圖：ZeroHedge)

整體來看，隨著個人支出加速成長但收入放緩，導致 9 月個人儲蓄進一步下滑，從 4% 降至 3.4%，創下連 4 月下降紀錄，回到歷史低點附近。

交易員估 Fed 將維持利率不變直到明年

交易員認為，通膨降溫會讓 Fed 在未來幾個月內利率按兵不動，儘管在消費者支出強勁的背景下，潛在的物價壓力續存，讓 Fed 今年內升息的可能性提升。

根據以 Fed 目標政策利率為基準的期貨合約，交易員仍認為 Fed 在下周貨幣政策會議上升息的可能性為 0%，而且 12 月升息的可能性也低於 20% 以下。至於明年升息的機率也只有 25.9%，有 71.6% 的可能性維持利率不變。

(圖：芝商所)

專家看法

高頻經濟 (High Frequency Economics) 分析師在報告寫道：「總體而言，支出保持強勁且通膨正在放緩，這對決策者來說是一個可喜的組合。不過我們仍預估未來的支出增速會放緩，物價壓力會進一步緩解，這應該會讓聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在今年年剩下的時間裡保持觀望。」

Inflation Insights 總裁 Omair Sharif 在給客戶的報告中指出，這些數據「暗示 Fed 需要對年底前核心通膨數據上升保持警惕」。事實上，進入第四季似乎存在一些升溫的風險。

彭博經濟學家 Stuart Paul 和 Eliza Winger 認為，美國消費者在 9 月繼續入不敷出，個人支出成長遠遠超過收入成長，不過這種態勢不會持續太久。