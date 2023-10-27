美密大10月短期通膨預期終值升至4.2% 創5月以來新高

美國密西根大學周五 (27 日) 公布 10 月最終調查報告顯示，消費者對一年通膨預期飆升至今年 5 月以來新高，此外受地緣政治不確定性影響，美國股市更加脆弱，在此影響下 10 月密大消費者信心指數終值較 9 月明顯減弱。

具體來看，密大 10 月消費者信心指數終值報 63.8，略高於初值與市場預期的 63，但遠低 9 月終值 68.1。另外 10 月現況指數終值升至 70.6，高於初值與市場預期的 66.7，但仍低於 9 月終值 71.4；10 月預期指數則下跌至 59.3，不及初值與市場預期的 60.7，也遠低 9 月終值 66.0，創今年 6 月以來新低。

美 10 月密大消費者信心指數終值報 63.8，優於初值與預期的 63。(圖：ZeroHedge)

至於備受矚目的通膨預期方面，調查顯示消費者對未來 1 年通膨預期從 10 月初值的 3.8% 飆升至 4.2%，遠超市場預期也高於 9 月終值 3.2%，創今年 5 月以來新高。不過 5 年通膨預期穩定在 3%，符合市場預期且與初值持平，略高於 9 月終值 2.8%。

密大 10 月一年通膨預期終值飆升至 4.2%，寫今年 5 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示，10 月消費者信心終值明顯較 9 月下滑的原因在很大程度上是由高收入消費者和持有大量股票的人所推動，這與近期股市的疲軟一致。

(圖：ZeroHedge)

另外在全體消費者中，一年預期商業狀況下滑 16%，對未來一年個人財務狀況的預期下降 8%，反映出對通貨膨脹的持續擔憂，以及對國內外負面消息影響的不確定性 (程度較低)。

她指出，未來一年的天然氣價格預期達到 2022 年 6 月以來新高。有超過 80% 的消費者指出，通膨將在未來一年給消費者帶來比失業更大的困難，這是 11 個月來的最高比例。其中約 47% 的消費者認為高物價侵蝕其生活水準，高於上月的 39%，是 15 個月來的最高比例。

雖然消費者意識到通膨已經從去年夏天的高峰回落，但消費者不能忽視的是預算仍然緊張、購買力也在下降。即便如此，強勁的收入繼續支撐著總支出。