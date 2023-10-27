〈美股早盤〉9月PCE憂喜參半 主要指數漲跌互現

亞馬遜、英特爾在上季強勁財報加持下，早盤股價分別上漲 7% 與 10%，同時美國最新重磅通膨數據憂喜參半，美股主要指數周五 (27 日) 漲跌互現，其中標普 500 指數和那斯達克指數開盤走高。

截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1%。

美國商務部周五公布最新數據顯示，Fed 最愛通膨指標——剔除食物和能源後的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增幅從 8 月的 3.9% 回落至 3.7%，符合市場預期；按月來看成長 0.3%，為四個月來最大單月漲幅，較前值 0.1% 有所反彈。

9 月 PCE 年增率報 3.4%，符合市場預期和前值；按月來看增長 0.4%，與前值持平，小幅超出預期的 0.3%。其中，服務業放緩通膨放緩、商品通膨再次小幅回升。

LPL financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「雖然下周的 Fed 會議上沒有升息預期，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將承認經濟的潛在力量，因為勞動力市場仍然有彈性，他們可能會認為，金融環境仍然不夠緊張，不足以抑制消費者支出。」

數據公布後，美股開盤前的期貨指數泰然自若，在亞馬遜和英特爾公布穩健財報後，大型科技股在早盤交易中領漲。

標普 500 指數期貨暗示該指標將從 5 月以來的低點回升，以科技股為主的那斯達克 100 指數期貨上漲近 1%。對即將到來的政策變動更為敏感的 2 年期美國公債殖利率幾乎沒有變化、美元走跌。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「在亞馬遜公布優於預期的財報後，股市開盤前的主要期指走高，可能是股市反彈的催化劑。然而，即使蘋果公司下周超出預期，投資人也很難宣布這個財報季 (對於大盤股科技公司來說)，這將以一種有意義的方式扭轉我們在今年 9 月和 10 月看到的衰退。」

截至台北時間周五（27 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.70%，至每股 168.06 美元

Counterpoint 最新公布的中國第三季智慧手機銷量顯示，蘋果在中國市場第三季的銷量年減 10%，市占降為 14.2%，排名第四，前三名分別為榮耀、Vivi、OPPO，華為則以 12.9% 的市場份額排名第六，銷量年增 37%。Counterpoint 資深分析師 Ivan Lam 表示，iPhone 銷量下滑的原因在於通路提前降價，而官方後續的價格調整由於錯失時機而未能及時挽救銷售。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 7.08%，至每股 128.03 美元

亞馬遜上季營收年增 13% 至 1,431 億美元，高於市場預期的 1,414 億美元，經調整後每股獲利報 0.94 美元，也高於市場預期的 0.58 美元。該公司預估，第四季 (本季) 營收將介在 1,600 億至 1,670 億美元之間，高於分析師預估的 1,666 億美元。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 10.93%，至每股 36.08 美元

英特爾上季營收報 142 億美元、經調整後每股獲利報 0.41 美元，高於分析師預期的 0.22 美元；該公司預估，第四季營收介在 146 億美元至 156 億美元，高於分析師預估的 143.5 億美元、經調整後每股獲利報 0.44 美元，也高於分析師預估的 0.32 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PCE 年增率報 3.4%，預期 3.4%，前值 3.4%

美國 9 月 PCE 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 9 月核心 PCE 年增率報 3.7%，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 9 月核心 PCE 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 10 月密大消費者信心指數終值報 63.8，預期 63，前值 68.1

華爾街分析：

美銀分析師 Michael Hartnett 說，標普 500 指數本周跌破關鍵技術位後，有可能再跌 5%。

這位對美國股市較為悲觀的策略師表示，既然標準普爾 500 指數已跌破 4,200 點，就有可能繼續下滑，直到跌破 200 周移動平均線 3,941 點。這一水準被認為是一條長期支撐線，過去曾阻止過市場崩盤——除 21 世紀初的網路泡沫破裂、2008 年和 2009 年的金融危機，以及 2020 年的新冠疫情。