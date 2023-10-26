美國第三季GDP初值成長4.9% 近兩年來最快增速

美國商務部周四 (26 日) 公布最新數據顯示，美國第三季 (7 至 9 月) 國內生產毛額 (GDP) 成長 4.9%，遠高第二季的 2.1%，也超出經濟學家預期的 4.7%，創近兩年來最快增速，主因是受強勁消費支出提振，但有分析認為，隨個人可支配收入下滑，這種態勢恐怕無法在第四季持續下去。

美國第三季 GDP 季增年率初值報 4.9%，創近兩年以來最快增速。(圖：ZeroHedge)

與此同時，美國第三季通膨數據個人支出物價 (PCE) 指數有所降溫，第三季 PCE 季增年率報 2.9%，去年同期漲幅為 2.5%；不含食品和能源的核心 PCE 物價指數成長 2.4%，較前值 3.7% 顯著放緩，略微低於經濟學家預期 2.5%，寫 2020 年底以來新低。

消費者支出強勁 推動 GDP 成長

美國第三季實質個人消費支出成長 4%，遠高第二季的 0.8%，創下自 2021 年以來最快增速，其中服務支出的增幅為兩年來最大，而商品支出也有所加快。

在服務業中，貢獻最大的是住房和公用事業、醫療保健、金融服務和保險以及食品服務和住宿。而在商品中，其他非耐久財以及娛樂用品和車輛是成長的主要貢獻者。至於庫存投資增加主要反映製造業和零售業的成長。

觀察各組成部分貢獻的詳細分類：個人消費占 GDP 4.88% 的 2.69%，高於上季的 0.55%，剔除庫存、政府支出和貿易，國內私人購買者的最終銷售額 (衡量基本需求的重要指標)，繼第二季成長 1.7% 之後，第三季度成長 3.3%、固定投資占比從 0.90% 降至 0.15%。

另一方面，私人庫存的變化替 GDP 貢獻了 1.32%，高於第二季度的 0%。淨出口表現平平，僅減少 0.07%，較上個月 0.04% 的增幅略有下降。政府消費是最後的貢獻者，成長 0.79%，高於上一季的 0.57%。

Q3 實質個人消費支出強勁，GDP 最大貢獻部分。(圖片：ZeroHedge)

消費支出強勁是多種因素共同作用的結果，其中包括強勁的招聘、穩健的薪資成長以及家庭財富在今年創紀錄的激增。

此外報告還顯示，美國第三季個人可支配收入成長 2,683 億美元，即 6.0%，相比第二季的數據有所增加；第三季個人儲蓄為 6,261 億美元，較第二季的 6,290 億美元有所減少。

經濟數據讓 Fed 更棘手

面對高物價和借貸成本的快速上升，美國經濟一直保持穩定，屢次超出預期，緩解了對經濟衰退的擔憂。這一韌性的主要驅動力是就業市場強勁，支撐家庭繼續消費。

展望未來，第四季經濟成長態勢的持久性將有助聯準會 (Fed) 官員決定是否再次升息。許多經濟學家預估，今年最後幾個月經濟成長將放緩，因為借貸成本限制了消費者購買大型商品且學貸也開始償還，但如果需求保持強勁，通膨就有可能高於央行 2% 的目標，可能需要收緊貨幣政策。

在下周的會議上，決策者普遍預料維持基準利率不變，一些人指出，借貸成本的快速飆升是謹慎行事的一個原因。Fed 主席鮑爾也在此前暗示，決策者可能會在下周的會議上維持利率不變，同時敞開未來再次升息的大門。而到目前為止，數據顯示通膨持續消退。

專家看法

高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 多部門投資主管 Lindsay Rosner 表示：「雖然這個數字並不令人意外，但預估未來 GDP 將放緩，因為波動的淨出口和庫存的積極貢獻不太可能重演....。」Rosner 認為 Fed 未來會繼續維持高利率不變，不會再次升息。

FHN Financial 首席經濟學家 Chris Low 認為，強勁的經濟成長數據不會讓 Fed 在下周升息，在經濟成長如此強勁且通膨高於目標的情況下，Fed 不能宣布結束緊縮政策。

高頻經濟 (High Frequency Economics) 經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 預估美國經濟活動將持續擴張，但第四季增速將大幅放緩，因為家庭支出放緩，這不僅是對第三季度異常強勁的回報，也是升息和借貸條件收緊的累積效應，會對消費者和企業未來產生更實質性的影響。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，儘管消費支出態勢強於先前預期，但這主要是由臨時因素驅動的——隨著可支配收入的下降，這是不可持續的，預料第四季將出現負成長。