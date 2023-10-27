美國上周初領失業金人數升至21萬 續領人數創5月來新高

美國勞工部周四 (26 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數小幅升至 21 萬人高於市場預期，但仍接近歷史低點，而續領失業金人數升至今年 5 月以來新高，不過整體來看就業市場依然熱絡。

美國上周初領失業金人數小幅升至 21 萬人，仍近歷史低點。(圖：ZeroHedge)

有分析認為，美國經濟成長可能不會像許多經濟學家預期那般在第四季放緩，因此聯準會 (Fed) 可能需要進一步提高利率來替就業市場降溫，進而讓通膨下滑。目前市場預估，Fed 將在下周貨幣政策上維持利率不變，高利率可能會持續更長一段時間。

美上周續領失業金人數創今年 5 月來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 10 月 21 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21 萬人，高於市場預期的 20.8 萬人，也高於上周修正後的 20 萬人，4 周移動平均值報 20.75 萬人。

截至 10 月 14 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179 萬人，較上周修正後的 172.7 萬人增加 6.3 萬人，遠高市場預期的 174 萬人，4 周移動平均值報 172.35 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

高頻經濟 (High Frequency Economics) 經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 表示，續領失業金人數值得留意，以尋找勞動力需求走軟的訊號，如果越來越多的工人繼續依靠政府支持，將無法迅速找到其他工作。

Fed 官員正在密切留意經濟活動，以確定是否需要再次升息以降低歷史高位的通膨。勞動力市場吃緊導致物價上漲，因此勞動力市場降溫的跡象對 Fed 和投資人來說非常重要。