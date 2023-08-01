芝加哥Fed總裁：即便通膨退燒 下次會議仍有升息可能

芝加哥聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比（Austan Goolsbee）周一（31 日）表示，數據顯示美國通膨放緩是非常好的消息，但尚未決定是否支持下次會議暫停升息，未來會持續觀察經濟數據，以判斷進一步收緊貨幣政策是否合適。

古爾斯比受訪時表示，自己對 9 月的政策方向尚未有定案，但認為 Fed 正走在「黃金道路」上，即通膨持續往聯準會（Fed）的 2% 目標回落又不引發經濟衰退，而在這種情況下將是 Fed 的勝利。

他說 Fed 需要隨機應變，決定政策利率是否有足夠的限制性。在下次的 FOMC 會議之前，還會有更多經濟數據出爐，目前看來 Fed 在軟著陸的這條路上走得不錯。

另外他還表示，3 月銀行業承壓後的過度信貸緊縮似乎是「沒有叫過的狗」（dog that has not been barking）。他指出，鑑於過去 16 個月 Fed 政策利率大幅上升，自己所看到的信貸狀況收緊符合預期。

美國上周公布 Fed 最青睞的通膨指標──個人消費支出（PCE）物價指數在 6 月年增放緩至 3%，為兩年多來最小增幅，其中核心 PCE 年增 4.1%，也是自 2021 年來最低增速，不及市場預期。另外，美國第二季經濟成長也超預期，期間勞動力成本有所下滑，而消費者支出仍然強勁。

綜上所述，美國第二季經濟展現的彈性，尤其 Fed 大幅收緊貨幣政策的情況下，已讓 Fed 和一些私人企業經濟學家從自己的預測中刪除經濟衰退的預測。