芝加哥Fed總裁：即便通膨退燒 下次會議仍有升息可能

芝加哥聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權的古爾斯比(Austan Goolsbee)周一(31 日)表示,數據顯示美國通膨放緩是非常好的消息,但尚未決定是否支持下次會議暫停升息,未來會持續觀察經濟數據,以判斷進一步收緊貨幣政策是否合適。

古爾斯比受訪時表示,自己對 9 月的政策方向尚未有定案,但認為 Fed 正走在「黃金道路」上,即通膨持續往聯準會(Fed)的 2% 目標回落又不引發經濟衰退,而在這種情況下將是 Fed 的勝利。

他說 Fed 需要隨機應變,決定政策利率是否有足夠的限制性。在下次的 FOMC 會議之前,還會有更多經濟數據出爐,目前看來 Fed 在軟著陸的這條路上走得不錯。

另外他還表示,3 月銀行業承壓後的過度信貸緊縮似乎是「沒有叫過的狗」(dog that has not been barking)。他指出,鑑於過去 16 個月 Fed 政策利率大幅上升,自己所看到的信貸狀況收緊符合預期。

美國上周公布 Fed 最青睞的通膨指標──個人消費支出(PCE)物價指數在 6 月年增放緩至 3%,為兩年多來最小增幅,其中核心 PCE 年增 4.1%,也是自 2021 年來最低增速,不及市場預期。另外,美國第二季經濟成長也超預期,期間勞動力成本有所下滑,而消費者支出仍然強勁。

綜上所述,美國第二季經濟展現的彈性,尤其 Fed 大幅收緊貨幣政策的情況下,已讓 Fed 和一些私人企業經濟學家從自己的預測中刪除經濟衰退的預測。