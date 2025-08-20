調查：哈塞特最可能接任Fed主席 但市場更青睞華許

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-20 22:19

《CNBC》周三 (20 日) 公布最新針對央行年會「傑克森霍爾 (Jackson Hole) 特別調查」顯示，美國總統川普最可能提名其核心經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 出任下一任聯準會 (Fed) 主席。不過，若從市場與專家角度來看，Fed 前理事華許 (Kevin Warsh) 才是最被認為「應該」接任此職務的人選。

圖：REUTERS/TPG

調查：哈塞特最可能被川普任命

哈塞特現任國家經濟委員會主任，在 11 位潛在人選中，調查受訪者認為他最有可能獲川普青睞，其次是現任理事華勒 (Christopher Waller) 與華許。

但若談到「最適合」人選，華許居冠，其後依序為華勒與前聖路易聯準會總裁布拉德 (James Bullard)。哈塞特則僅排第四，Fed 副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 第五。

Focus Partners Wealth 策略師史坦伯格 (Richard Steinberg) 指出，川普對哈塞特在新冠疫情期間的表現熟悉，且重視「忠誠」，因此極可能任命他。決策經濟公司 (Decision Economics) 首席經濟學家西奈 (Allen Sinai) 則警告，若由哈塞特出任，恐引發外界質疑 Fed 獨立性，並放大政治施壓降息的風險。

川普持續施壓 Fed 降息

調查顯示，僅 41% 的受訪者相信下一任 Fed 主席能維持政策獨立，37% 認為將與白宮協調，其餘則不確定。川普長期主張大幅降息，並頻頻批評現任主席鮑爾抗拒壓力。他與決策官員仍擔心關稅帶來的通膨風險，因此抵制過度寬鬆。

今年 7 月，華勒與鮑曼曾投票支持降息，與多數決策委員立場不同。根據調查，市場普遍預期 Fed 今年將在 9 月與 12 月各降息一次，但通膨率仍高於目標。受訪者預估今年消費者物價指數 (CPI) 年增率約 3%，2026 年為 2.9%，顯示 Fed 將長期面對高於 2% 目標的壓力。近三分之二的受訪者更認為，關稅對通膨的「重大影響」尚未完全反映。

Richard Bernstein Advisors 執行長伯恩斯坦 (Richard Bernstein) 直言，Fed 當前「進退兩難」：一方面承受政治壓力與財政刺激要求降息，另一方面就業與物價領先指標仍偏強。

市場靜待鮑爾演說 Fed 改革爭議再起

鮑爾將於本周五 (22 日) 在懷俄明州傑克森霍爾年會發表談話，投資人高度聚焦是否釋出降息訊號。調查顯示，近 70% 受訪者預期鮑爾將維持中性立場，只有 14% 認為會偏鴿，另有 14% 認為他甚至不會觸及政策前景。

Russell Investments 主管高登 (Douglas Gordon) 分析，鮑爾可能會在談話中兼顧就業下行風險與通膨上行風險，避免過度偏向市場預期。外界亦關注他是否提及 Fed 長期策略調整，包括有爭議的「平均通膨目標制」(Average Inflation Targeting, AIT)。

調查結果顯示，僅 11% 的受訪者認為 Fed 決策機制需「重大改革」，85% 認為僅需小幅調整或維持現狀。具體問題上，41% 支持取消「點狀圖」，但仍有 37% 主張保留，19% 支持保留並連結至實際利率預測。對 2% 通膨目標，52% 希望維持，44% 則贊成改為 1.4% 至 2.7% 的區間。至於 AIT，44% 希望取消，37% 主張保留。