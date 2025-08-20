Shein預備遷總部回中國為香港IPO鋪路 分析師：估值暴跌後被迫回到原點

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-20 21:46

據《CNBC》周三 (20 日) 報導，快時尚電商 Shein 考慮將總部從新加坡遷回中國，盼藉此獲得北京當局批准，推動在香港的 IPO 計畫。分析師認為，這是該公司在多次上市受阻後的最後手段。

Shein考慮將總部從新加坡遷回中國，以獲得北京當局對香港IPO的批准。(圖:Shutterstock)

此前，根據《金融時報》報導，Shein 上月已秘密申請在香港 IPO，將目標從倫敦上市轉向香港。

從全球化回到原點

PitchBook 駐新加坡私募資本分析師 Melanie Tng 表示，考量到 Shein 現在看來鎖定在香港上市，這項搬遷提議並不令人意外。

Shein 的 IPO 之路一直充滿挑戰，去年從紐約上市轉向倫敦，但仍持續面臨監管機構阻力。

「對於像 Shein 這樣在消費、跨境和數位商務交叉領域營運的公司來說，香港可以說是僅存的主要境外上市地點，」Tng 透過電子郵件表示，總部重新選址可能是展現監管對接、改善上市能見度的策略性舉動。

由中國人創辦的 Shein 在 2022 年將總部遷至新加坡，希望在上市前看起來更國際化。不過，考量到其在中國的大量採購和營運，任何上市都必須獲得中國證監會批准，這讓香港比其他城市都更直接可行。

Mergermarket 亞太股票資本市場主管 Perris Lee 解釋，將總部遷回中國顯示，該公司可能已用盡其他選項。

「經過多年努力將自己定位為全球品牌而非中國時裝公司後，現在又回到原點。更糟的是，這個最新考量是在估值大跌之後提出。」Lee 說。

三年前估值曾高達 1000 億美元的 Shein，在面臨投資人壓力後，估值已砍到約 300 億美元。

供應鏈爭議成挑戰

這家快時尚零售商還被質疑供應鏈問題，外界指控其使用強迫勞動來生產超便宜商品，但 Shein 強烈否認。

「香港 IPO 的真正難題是形象問題，」Lee 說，公司和顧問得說服投資人，Shein 經過兩次海外上市失敗後，現在的估值還值得投資。

香港 IPO 市場火熱

不過 Shein 若真在香港上市，對香港來說是好事。香港今年已成為全球最熱門的上市地點之一。