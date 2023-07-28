美國Q2勞動力成本增速創兩年來最慢 就業市場降溫

美國勞工部周五（28 日）公布最新數據顯示，第二季聘雇成本指數（ECI）季增 1%，不及市場預期的 1% 和前值 1.2%，也遠低去年同期季增 4.5%，增速為兩年來最慢，反映出就業市場正在逐漸降溫，助聯準會（Fed）對抗通膨一臂之力。

儘管美國第二季 ECI 增速放緩，但仍遠高於疫情前的增速。另外，第二季就業薪資季增 1%，低於預期和前值的 1.2%；按年來看，在第一季成長 5.0% 之後，第二季增速放緩至 4.6%，不過仍超過新冠疫情前的水準。

私人企業薪資繼第一季成長 1.2% 後，第二季放緩至 1%；按年來看成長 4.6%。州和地方政府的薪資繼第一季成長 0.9% 之後也略有下滑至 0.8%；按年來看成長 4.7%。

經通膨調整後，所有工人的薪資在第一季持平後，第二季年增 1.7%。整體來看，年度工資成長在去年觸頂後正在逐漸放緩，這與就業市場溫和降溫相符。另外，第一季失業救濟金申請成長 1.2% 之後，第二季僅成長 0.9%，按年來看成長 4.2%。

美國商務部同日公布備受 Fed 青睞的通膨指標──6 月核心個人消費支出（PCE）物價指數──年增速放緩至 4.1%，增幅創近兩年來新低。

該報告還顯示，6 月經通膨調整後消費者支出增幅為今年年初以來最大，支撐昨日美國第二季國內生產毛額（GDP）成長超預期的表現，凸顯經濟穩步擴張。

綜上所述，通膨降溫、就業市場放緩，但消費者支出保有韌性支撐美國經濟穩步成長，可望實現所謂的軟著陸，儘管美國目前利率是 22 年來最高。