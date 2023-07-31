美中科技局勢緊張之際 中國限制無人機相關設備出口

路透周一（31 日）報導，中國宣布對一些無人機相關設備實施出口管制，表示希望在與美國在技術獲取議題上的緊張局勢不斷升級之際，維護國家安全和利益。

中國商務部表示，對包括一些無人機引擎、雷射器、通訊設備和無人機系統在內的設備出口限制將於 9 月 1 日生效。

中國國防部發言人在聲明中表示，上述管制也將影響一些消費型的無人機，民用無人機不得出口用於軍事目的。

根據上述匿名的發言人表示，這次中國適度過大其無人機控制範圍，是展示中國作為一個負責人大國的立場、實施全球安全倡議、維護世界和平的重要舉措。該發言人還說，有關部門已通知相關國家和地區。

據了解，中國擁有龐大的無人機製造業，並向包括美國在內的幾個市場出口無人機。美國議員表示，在美國銷售的無人機當中，有超過 50% 是由中國大疆創新（DJI）公司製造，而且其無人機最受公共安全機構青睞。

對上述報導，中國大疆創新公司並未立即回應置評請求。

早在今年 4 月時中國就有表示要加強無人機出口管制，當時中國商務部表示，美國和西方媒體散布毫無根據的指責，稱中國向烏克蘭戰場出口無人機，強調這些報導是企圖抹黑中國公司，將繼續加強對無人機的出口管制。

另外，美國限制中國獲得晶片製造設備等關鍵技術之後，中國上月宣布廣泛用於晶片製造的鎵、鍺金屬出口管制。