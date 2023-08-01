Fed調查：銀行業Q2進一步收緊授信條件 貸款需求再降溫

聯準會（Fed）周一（31 日）公布一項調查顯示，銀行業第二季貸款標準收緊且貸款需求持續疲弱，延續銀行業近期出現壓力之前就開始的趨勢。

Fed 資深核貸人員意見調查報告（Senior Loan Officer Opinion Survey, SLOOS）指出，美國銀行提高大、中型企業工商放貸標準的比例從第一季的 46% 上升至 50.8%。另外，大、中型企業商業和工業貸款需求下滑的銀行比例從第一季的 55.6% 降至 51.6%。

經濟學家認為，信貸環境收緊且需求下滑的可能原因是：各家銀行面對 Fed 連續 11 次升息和先前地區性銀行接連倒閉的影響不得不做出反應。

Fed 在調查摘要中表示，銀行預估今年下半年將進一步收緊所有貸款類別的標準，理由是經濟前景不利或更加不確定性，抵押品價值和貸款信貸品質料將惡化。

至於消費貸款問題上，銀行收緊信用卡貸款和其他消費貸款的標準，而有一些則收緊汽車貸款的標準。銀行還表示，他們在發放個人貸款時提高信用評分的最低標準，並降低了 1.9 兆美元消費貸款領域的信貸限額。

另外在關鍵的 2.76 兆美元商業和工業貸款領域，調查指出，主要銀行表示，由於各種規模的企業標準都在收緊，貸款需求有所下降。商業地產領域也有很大一部分銀行表示，隨著需求減弱對標準施加了更多限制。

Fed 官員表示，他們瞭解銀行業的狀況，不過他們仍在繼續提高利率，試圖降低通膨。Fed 主席鮑爾曾上周在會後的記者會上表示，預估貸款調查結果將與預期一致。

鮑爾當時說：「現在的貸款條件很緊，而且還在變得更緊一些，需求疲軟，這凸顯出經濟中的信貸條件相當吃緊。」

自矽谷銀行 3 月宣告倒閉，使美國區域銀行面臨一連串壓力之後，Fed 每季針對信貸人員進行的調查已成為市場的關注焦點。