美國第二季GDP初值報2.4%遠超預期 消費者與企業支出撐腰

美國商務部周四（27 日）公布的數據顯示，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初值報 2.4%，增幅不僅超越第一季的 2%，也遠超出市場預期的 1.8%。第二季個人消費支出季增年率初值報 1.6%，儘管較前值 4.2% 有所回落，但仍遠超市場預期的 1.2%。

美國第二季 GDP 成長 2.4%，遠超市場預期。(圖：ZeroHedge)

與此同時通膨數據也顯著放緩，聯準會（Fed）最為留意的個人消費支出（PCE）物價指數季增年率報 2.6%，較前值 4.1% 明顯放緩，而不含食品和能源的核心 PCE 物價指數季增年率報 3.8%，低於前值的 4.9%，同樣顯著放緩，略低於經濟學家預期。

美國第二季數據顯示通膨放緩。(圖：ZeroHedge)

第二季 GDP 和 PEC 數據是聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後公布的第一批美國經濟關鍵數據。由於 Fed 可能表示將繼續「依賴數據」，後續的經濟成長和通膨數據相當重要，而積極的數據可能會給美元指數帶來額外的支撐。

經濟衰退遠去 軟著陸有望

商務部公布數據顯示美國經濟仍有韌性，在通膨退燒和就業市場吃緊的情況下，對美國經濟貢獻高達三分之二的強勁消費者支出，成功阻止美國步入去年經濟學家普遍預期的衰退。

Fed 主席鮑爾仍對經濟「軟著陸」抱有希望，他表示 Fed 的工作人員現在預測，從今年下半年開始，經濟成長將明顯放緩，但考慮到最近經濟的韌性，他們不再預估衰退，因此確實有機會讓通膨回落到目標而不會造成大量失業。

美國商務部在 GDP 報告中表示，上季經濟成長反映消費者支出、企業資本支出以及私人企業庫存的增加。不過美國出口下降是拖累經濟成長的因素之一。

消費者支出推動經濟成長 但增速逐漸放緩

GDP 報告還顯示，與第一季相比，第二季美國消費者支出有所回落。第二季美國消費者支出季增年率初值報 1.6%，占全部經濟活動的 68%，比第一季的 4.2% 已出現較大程度放緩。

由於高利率，汽車、電器和經常貸款購買的其他產品變得更加昂貴。此外暫停三年後，美國學生貸款還款也將在下半年恢復，許多經向表明，美國民眾在疫情封鎖時期下儲存的積蓄已消耗得差不多了。儘管失業率依然很低，但就業成長和薪資成長已經放緩。

GDP 報告還指出，高利率也重傷美國房地產業。房地利率攀升導致美國房屋銷量大幅放緩。過去幾季，房地產一直在拖累美國經濟成長，住宅投資同步放緩。今年第二季，美國住宅投資季增年率萎縮 4.2%，幅度與第一季大致相同。

值得注意的是，消費者支出也並非支撐美國第二季經濟表現的唯一因素，非住宅固定投資季增年率報 7.7%，比第一季的 0.6% 大幅上升。