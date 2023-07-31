〈財報〉安森美半導體Q3財測亮麗 早盤股價勁揚逾4%

美國車用晶片製造商安森美半導體（On Semiconductor）周一（31 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管營收表現基本符合華爾街分析師預期，但經調整後每股獲利優於預期，而且第三季財測強勁，早盤股價勁揚逾 4%。

值得注意的是，第三季強勁營收預測也讓市場樂觀認為，汽車產業的強勁需求將抵銷半導體產業整體疲軟的影響。截稿前，安森美半導體 (ON-US) 周一盤中股價勁揚 4.56%，每股暫報 109.89 美元，延續盤前一度漲 5% 的強勁漲勢。

財報顯示，安森美半導體第二季（截至 6/30）營收報 20.9 億美元，略高於華爾街分析師預期的 20.2 億美元，其中該公司的電源解決方案部門（提供電源管理晶片）營收占當季總營收的 53%。另外，第二季經調整後每股獲利報 1.33 美元，高於預期的 1.21 美元。

展望未來，安森美半導體預估第三季（本季）營收介在 21 億至 22 億美元之間，高於分析師平均預估的 20.7 億美元、經調整後每股獲利估落在 1.27 至 1.41 美元之間，也高於分析師預期的 1.21 美元。

外媒報導指出，電動車的普及對安森美半導體和恩智浦半導體 (NXPI-US) 等車用晶片製造商來說是一大福音。其中安森美半導體曾在 5 月表示，考慮投資逾 20 億美元提高電動車碳化矽晶片的產量。另外，恩智浦半導體上周給出第三季亮眼的財測，顯示出對穩定汽車晶片需求的信心。