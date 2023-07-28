通膨持續退燒！美6月核心PEC年增4.1% 創近兩年來最小增幅

美國商務部周五（28 日）公布數據顯示，6 月個人消費支出（PCE）物價指數年增 3.0%，略低市場預期的 3.1%，遠低前值 3.8%，為 2021 年 3 月來最小增幅；聯準會（Fed）偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 6 月核心 PCE 年升 4.1%，低市場預期的 4.2% 與前值 4.6%，創 2021 年 9 月以來最小增幅。

按月來看，6 月 PCE 成長 0.2%，低於市場預期的 0.4%，也略低前值的 0.1%；核心 PCE 月增 0.2%，符合市場預期，略低於前值 0.3%。隨通膨持續降溫，可望結束 Fed 自 1980 年來最激進的升息周期。

美國 6 月 PCE 全面下滑，通膨持續退燒。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是 Fed 聚焦的不含住房的核心服務業 PCE 物價指數月僅成長 0.22%，增速較前月的 0.23% 略有放緩，但年增 4.13% 仍然是居高不下。

Fed 觀察的超級核心通膨年增仍位在高點。(圖：ZeroHedge)

與此同時，追蹤與當前經濟周期相關通膨壓力的周期性核心 PCE 也仍處在高位。

美國 6 月周期核心 PCE 仍居高不下。(圖：ZeroHedge)

不過核心 PCE 繼續下降，對 Fed 來說是一大好消息，進一步強化市場認為美國通膨已進下行趨勢的預期。但也有分析認為，僅憑 6 月的數據是否反映長期趨勢的開始還為時過早。

另一方面，經通膨調整後，6 月份消費者支出增長 0.4%，增幅為 1 月份以來最大，前值小幅上修至 0.2%。與此同時，第二季聘雇成本指數（ECI）季增 1%，不及市場預期的 1% 和前值 1.2%，也遠低去年同期季增 4.5%，增速為兩年來最慢，反映出就業市場正在逐漸降溫。

荷蘭國際銀行此前表示，第二季的 ECI 不及預期可能會讓 Fed 更接近升息周期的尾聲。

扣除通膨因素後，美國 6 月個人消費支出月增 0.4%，高於預期。(圖：ZeroHedge)

此外，美國 6 月個人支出月增 0.5%，高於預期的 0.4%，修正後前值為 0.2%；當月個人收入月增 0.3%，低於預期與修正後前值的 0.5%。

(圖：ZeroHedge)

美國工資增長仍較為強勁，6 月私人企業工人薪資年增 5.9%，高於前值 5.8%，為 2022 年 10 月以來最高水準；政府雇員薪資年增 6.4%，高於前值 5.8%，為 2022 年 5 月以來最高。

(圖：ZeroHedge)

繼昨日美國公布的第二季經濟成長超預期後，通膨也持續降溫，可能讓 Fed 對經濟越來越樂觀，進而替進一步收緊貨幣政策挪出喘息空間。

另外，經濟學家也越來越樂觀認為，Fed 似乎越來越有可能給經濟降溫，讓通膨得到控制又不會對經濟造成太大傷害，以致美國陷入衰退。

彭博經濟學家 Stuart Paul 和 Jonathan Church 認為，Fed 得到的結論是明確的，即貨幣政策需要在更長時間內保持緊縮，為接近年底的經濟成長放緩奠定基礎。