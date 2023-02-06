IEA：中國原油需求反彈 OPEC+需重新思考產量政策

國際能源署 (IEA) 執行董事 Fatih Birol 周日 (5 日) 表示，隨著中國原油需求反彈，石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 或許必須重新思考目前的產量政策。

中國為全球最大原油進口國，也是第二大液化天然氣 (LNG) 買家，隨著該國去年 12 月解除防疫封控政策，經濟復原的速度備受關注，並成為全球今年的原油和天然氣市場最大的不確定因素。

Birol 說：「我們預估，今年全球原油需求約一半將來自中國。」他補充說明，中國的飛機燃料需求呈現爆炸性成長，為整體需求帶來上升壓力。

他說：「如果需求成長非常強，如果中國經濟反彈，我認為 OPEC + 將須重新思考他們的產量政策。」

OPEC + 去年 10 月決議，從 11 月起到 2023 年底每日減產 200 萬桶，引起西方國家不滿，美國主張產油國應該增產幫助抑制燃料價格，以支持全球經濟。

Birol 表示，隨著需求改善，包含沙烏地阿拉伯和俄羅斯的 OPEC + 將能在全球市場扮演具建設性的角色，不該重蹈去年覆轍。OPEC + 上周三舉行產量會議，維持現行政策不變。

價格上限遏制俄國石油收入

另一方面，Birol 表示對俄國實施的油價上限已經達到穩定油市、和限制俄國油氣出口的目標。他推估，俄國 1 月的石油收入比去年同期減少近 30%，相當於少了 80 億美元。

七大工業國集團 (G7)、歐盟和澳洲對俄國油品的價格上限已在周日開始實行，其中柴油門檻為每桶 100 美元，燃料油等較便宜的油品上限設在每桶 45 美元。

G7 的價格上限和西方國家去年 12 月 5 日對海運俄國原油實施的措施類似，後者規定俄國原油必須以每桶低於 60 美元的價格販售，若超過此門檻，西方國家不得為其提供運輸、保險、金融等服務。

Birol 表示，在歐洲從中國、印度、中東和美國進口更多石油這段全球貿易路線調整期間，油市可能在短期內遭遇挑戰，拉丁美洲等市場可能必須從其他市場尋找替代進口來源。

歐洲另已從周日起停止自俄國進口精煉燃料，不過 Birol 認為，到了今年下半年，全球將有更多煉油產能加入，燃油市場平衡將逐漸改善。