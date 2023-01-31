OPEC+會議料產量政策不變 普丁會前與沙國王儲熱線

路透周一（30 日）援引石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）三名代表的話報導，OPEC + 本周三（2/1）召開線上會議時可能會建議維持目前的產量政策不變。此外，俄羅斯總統普丁同日與沙國實際掌權的王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）通電話討論 OPEC + 合作事宜。

另外，OPEC + 聯合部長級監督委員會（JMMC）會議原訂於周二（1/31）在 OPEC + 聯合技術委員會（JTC）會議之後舉行，但知情人士表示該計畫已經取消。JTC 針對市場基本面向 JMMC 和整個 OPEC + 部長級會議提供建議。不過若有必要，JMMC 仍可以召集一次完整的會議。

與此同時，俄國總統普丁和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼在 OPEC + 部長級會議前進行通話。根據克里姆林宮周一聲明，兩位領導人討論 OPEC + 內部合作，穩定石油市場運作，而且雙方還討論政治、經貿、能源領域的合作。

先前有 5 位 OPEC + 消息人士在上周向路透表示，JMMC 將討論經濟前景和中國需求規模，不太可能建議調整當前石油產量政策。其中一名消息人士說，今年油價反彈，政策不太可能有變動。

寶盛銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「這艘船現在並沒有遇到真正的暴風雨，所以為什麼要搖晃不動的東西呢？」他補充說，有鑑於俄羅斯制裁的不確定性及其對供應的影響，OPEC + 可能希望爭取一些時間。

OPEC + 去年 10 月同意，自同年 11 月到隔年 2023 年底，將其日產量目標削減 200 萬桶，約占全球需求的 2%。

截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.88%，至每桶 85.90 美元；3 月到期的西德州原油期貨下跌 0.78%，至每桶 79.06 美元。