機構：G7實施油價上限 讓俄羅斯每日損失1.6億歐元

一家芬蘭研究機構評估，在 G7 對俄羅斯石油實施價格上限措施後，俄羅斯每天的收入損失達到 1.6 億歐元 (1.72 億美元)。

總部位於赫爾辛基的能源和清潔空氣研究中心 (CREA) 發布報告稱，如果從 2 月 5 日起將上限擴大到精煉產品，俄羅斯每天的收入損失將增至 2.8 億美元。

CREA 指出，在 G7 祭出價格上限，加上歐盟的相關制裁之下，俄羅斯旗艦原油的售價已低於國際價格的一半。

CREA 首席分析師 Lauri Myllyvirta 表示，歐盟的石油禁令和油價上限終於生效，其影響與預期一樣大。

CREA 認為，歐盟應該尋求進一步收緊對俄羅斯的壓力。根據 CREA 的研究，如果 G7 將油價上限從每桶 60 美元，進一步下調至每桶 25 至 35 美元，這仍高於俄羅斯的生產和運輸成本，但會使俄國每天的石油出口收入至少再減少 1 億歐元。

Myllyvirta 說：「有必要將價格上限降低到一個水準，使克里姆林宮無法獲得石油利潤，並限制外界從俄羅斯進口剩餘的石油和天然氣。」

CREA 還表示，如果 G7 在限制價格上限的同時，再採取其他措施，例如強化對不合規行為的處罰，以及對油輪銷售的額外制裁，可能會使俄羅斯化石燃料收入每天再減少 2 億歐元。

儘管 G7 有可能進一步加大對俄限制力度，但俄羅斯也可以削減能源供應，以推高國際油價，克里姆林宮已經多次威脅會這麼做。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 近日表示，G7 的價格上限措施是「非法的」，俄羅斯正在尋找辦法加以對抗。