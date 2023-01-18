OPEC月報：今年中國石油需求有望反彈

石油輸出國組織（OPEC）周二（17 日）表示，由於中國鬆綁對新冠疫情嚴格限制，今年該國的石油需求將反彈，並推動全球經濟成長。但該組織對今年全球經濟前景抱持「謹慎樂觀」態度。

OPEC 公布的最新月報預估，今年全球石油需求將每日增加 200 萬桶，達到每日 1.0177 億桶，而今年 OPEC 以外的石油供應將每日增加 150 萬桶。上述預估與上月的報告基本持平。

OPEC 預估，今年第一季原油市場供需將保持平衡，OPEC 平均每日需要提供 2,885 萬桶的石油，比上月的預測減少約 12 萬桶。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）去年底宣布大幅減產，表示這對保持原油市場平衡是必須的。上述預測進一步證實此決定，這些措施有助支撐每桶近 85 美元的國際油價。

OPEC 在報告中表示，去年第四季的需求態勢似乎優於先前預期，可能替今年提供良好的基礎。該組織預估今年中國石油需求每日將成長 51 萬桶。

報告還顯示，即便在 OPEC + 承諾大幅減產以支撐市場之後，OPEC 的產量在去年 12 月仍有所增加，其 12 月原油產量每日增加 9.1 萬桶至每日 2,897 萬桶。

報告指出，進入今年第二季之際，如果 OPEC 繼續以目前的速度生產，可能會面臨輕微的供應過剩，該組織預估第二季全球對其原油需求將降至每日 2,834 萬桶。

截稿前，2 月到期的西德州原油期貨下跌 0.24%，至每桶 79.67 美元；3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.95%，至每桶 85.26 美元。