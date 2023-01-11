EIA調升美國產油預期 明年供應成長領先非OPEC產油國

美國能源資訊管理署 (EIA) 周二 (10 日) 發布月度短期能源展望，調升今明兩年的美國原油產出預期，並表示美國明年的原油供應成長，將領先非石油輸出國家組織 (OPEC) 的其他產油國。

EIA 預估，今年美國原油產量將增加 55 萬桶 / 日，達到 1241 萬桶，高於 2019 年創下的紀錄，且 2024 年可望進一步增加，達到 1280 萬桶。

能源公司保持資本紀律加上原油需求疲軟，使美國鑽探公司去年的產量成長受限，然而，EIA 看好明年強勁的經濟成長和石油消費增加，進而刺激更多鑽井活動。

上述預測凸顯出，美國在全球原油市場的重要性與日俱增，尤其是在俄羅斯在內等主要產油國因西方制裁導致出口萎縮的情況下。

EIA 表示，今年美國和其他非 OPEC 產油國的產油量，預估將增加 240 萬桶 / 日，且 2024 年再增加 110 萬桶 / 日，到了明年，非 OPEC 國家的產油成長有 60% 是由美國貢獻。

需求方面，EIA 預估今年全球石油需求將增加超過 100 萬桶 / 日，2024 年再增加 170 萬桶 / 日。

儘管如此，EIA 警告，快速成長的產量仍可能導致供應過剩，並拖累明年的油價。