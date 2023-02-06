高盛：今年油價將回升至100美元以上 明年恐面臨嚴重供應問題

高盛集團大宗商品研究主管 Jeff Currie 周日 (5 日) 表示，油價有望在今年回升至每桶 100 美元以上，且隨著閒置產能耗盡，2024 年恐怕將面臨嚴重供應問題。

Currie 表示，由於西方國家制裁可能導致俄羅斯石油出口減少，並且隨著中國重新開放，相關需求將會復甦，油價預估將從目前的 80 美元左右上漲至 100 美元以上。

Currie 也表示，石油產業缺乏滿足需求所需的生產投資，也是推動價格上漲的因素之一。到 2024 年，產能不足可能成為一大問題。

Currie 預期，到 5 月，石油市場將會轉為供不應求的局面，屆時將會消耗全球生產商大部分未使用產能，價格也將因此走高。

近年來油價經歷不少波動，在新冠肺炎疫情期間跌破 20 美元，隨後又在俄烏戰爭爆發後飆升至接近 130 美元。隨著煉油廠產能達到最大，運輸燃料成本進一步上漲，但在各國努力尋找替代能源後，運輸燃料成本又有所回落。

Currie 說：「目前，我們仍處於平衡狀態，因為中經濟國仍未完全復甦。但是到今年晚些時候，供不應求時，產能可能就會成為一個問題。」此外，他也說：「我們將會耗盡閒置產能嗎？ 可能到 2024 年，就會看見嚴重的問題。」

摩根士丹利先前預期，今年第一季布蘭特原油價格將保持在每桶 80-85 美元的區間波動，隨後到年底，價格將有望達到每桶 110 美元。

美國銀行先前也預測，布蘭特原油價格在 2023 年的平均價格，將達到每桶 100 美元，這是由於中國經濟重新開放帶動需求，以及俄羅斯每天供應減少約 100 萬桶。