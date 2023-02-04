G7、歐盟同意對俄國油品設上限 擴大對俄石油產業制裁

七大工業國集團 (G7)、歐盟成員國周五 (3 日) 決議，就俄羅斯石油產品的價格上限敲定協議，以擴大西方對俄國石油產業的制裁，預定周日開始實行。其中，柴油等較昂貴燃料的價格上限定在每桶 100 美元，其他較低品質油品——如燃品和石腦油——則為每桶 45 美元。

這項協議和去年美國與盟友對俄油設定的每桶 60 美元上限相仿，都禁止西方企業經手俄國油品，包括提供航運和保險，除非這些油品以低於門檻的價格出口。此舉旨在限制俄國俄國繼續靠石油收入獲取戰爭經費的管道以外，同時也設法保持油品有限度流動，維持全球油價穩定。

最新機制俄油價格上限將在本周日上路，和歐盟禁止海運俄國油品進口的制裁同一天生效。

美國財長葉倫說：「我們剛敲定的油價上限，現在在全球聯合削弱俄國發動非法戰爭的能力方面，扮演重要角色。」

另據知情人士透露，G7 同意，把審查每桶 60 美元俄油價格上限一事延後到 3 月再進行。此舉自去年 12 月 5 日開始實行迄今，未對全世界造成太大影響。

在 G7 和歐盟協商過程中，官員曾警告若價格門檻訂得太低，可能引發油價大漲，並干擾歐洲石油供應。

熟悉內情的消息來源透露，限價措施將提供寬限期，在協議達成之前所裝載的貨物，直到 4 月以前仍不受影響。

顧問機構 Wood Mackezie 本周稍早表示，對柴油和其他燃油分別設定的 100 美元和 45 美元價格上限，不會對俄國煉油產業造成太大影響。

歐洲西北方依賴的基準柴油期貨，最近幾天持續下跌，周四收在每噸 845.50 美元，相當於每桶 113 美元，但仍高於季節性正常水準。俄羅斯原油的折價明顯擴大至約 90 美元。

但該機構預估，受到進口禁令影響，俄國本季的原油產量將大幅下滑至約每日 80 萬桶，柴油產量可能減少每日 20 萬桶。