加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/1/11）

野村腳勤觀點：

■年底降息不是沒機會，關鍵在通膨下滑速度

從最近幾次聯準會官員的發言，不難發現聯準會鷹派立場堅定，雖然升息幅度放緩，但也明確表示了今年不考慮降息。事實上回顧 1970 年代，正是因為聯準會錯估通膨發展，過早降息才導致美國陷入停滯性通膨，因此可以理解為何聯準會堅守鷹派立場，但不要忘了，現在的聯準會已經是「data-dependent」，任何的決策都會依據數據變化而做調整，筆者認為觀察重點應該放在通膨數據本身。目前通膨下滑的趨勢已非常明確，若房租及薪資增速能穩定下滑，最快第三季通膨就有望回落到 3% 以下。從金融市場和一些經濟學家預測來看，年底降息的機會仍然存在。對聯準會而言，只有實質利率擴大到 2% 以上才有降息的底氣，或許到時候鷹派立場再轉向也還不嫌遲。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 美國通膨持續下滑：12 月 CPI 預估續降至 6.7%，春節封關前仍有利於台股指數反彈

（二） 中國經濟加速復甦：預期染疫人數快速飆升後，有助於經濟活動回溫，帶動經濟加速復甦

（三） 歐洲能源危機暫歇：暖冬使得歐洲燃氣需求下降，歐盟天然氣填充率已達 8 成，能源危機暫歇

●大盤利空因素：

（一） 終端利率仍高：聯準會上調終端利率至 5%，可能維持長時間高利率環境，不利電子科技股表現

（二） 經濟衰退風險不低：美國今年衰退機率近 5 成，消費狀況仍待觀察，經濟成長仍處下修循環

（三） 企業獲利下修：台股去年 Q4 及今年 Q1 財報數字預估遜於預期，壓抑指數反彈動能

●底部反彈開始但利空罩頂，把握回檔機會逢低布局

由於通膨高點已過加上新增非農就業人口降溫，使升息幅度可望趨緩，預估春節封關前有利於指數持續反彈，另外中國近期全面解封，對於長期的生產與經濟復甦有正面幫助，可以期待 3 月的兩會之後有新一輪的政策實施，整體而言仍是利多大於利空的情況，指數要破前低不容易。但另一方面，經濟還是比較逆風，短線上農曆年假會遇到美股超級財報週，數字預估不會太好看，之後的去年第四季財報及今年第一季的財測，市場也應會是利空解讀，指數短線窄幅震盪機率較高。若封關前指數上漲，建議投資人可以適度減碼好過年，但即便封關前指數下跌，長期而言盤勢還是往好的方向發展，每月中旬的通膨數據都是利多消息，投資人也可以把握回檔機會，長期資金準備逢低布局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/12/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-230100044

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。【野村投信獨立經營管理】