白銀暴跌30%後還沒跌完？分析師警告最慘恐下68美元、三大關鍵觀察點。（圖：Shutterstock）

在美元走強、加上美國總統川普宣布聯準會（Fed）新任主席人選華許（Kevin Warsh）後，市場情緒急轉直下。白銀在累計漲幅超過 200% 後，上週五單日暴跌逾 30%。

長期追蹤貴金屬市場的 CPM Group 董事總經 Jeffrey Christian 表示， 這波跌勢可能仍會持續，他目前正密切關注數項關鍵訊號，以判斷白銀是否還將面臨更進一步的下行壓力。

然而，儘管短線波動劇烈，Christian 仍認為白銀在 2026 整年還有機會維持高檔，甚至再度走升。原因在於通膨疑慮、美元走勢與地緣政治等風險，仍可能促使資金流入白銀等避險資產。

不過，他也警告，若價格持續回落，交易員可能會大規模拋售。最悲觀情境下，白銀價格甚至可能下探每盎司 68 美元，較上週五晚間價格再跌約 17%。

Christian 表示：「這就是市場的運作方式，當市場走勢呈現拋物線時，投機者蜂擁而入並不令人意外；同樣地，當行情反轉，他們迅速離場也早有前例。」

他並補充說，上週五的拋售潮表明投資者已經開始爭相獲利了結。

以下是 CPM Group 正在關注的幾個訊號。

訊號一：交易動能是否降溫

Christian 表示，他將持續觀察是否出現投資人對白銀興趣降溫的進一步跡象；一旦交易動能放緩，可能削弱價格上漲力道，並促使更多投機性資金撤離市場。

他指出，觀察指標不僅包括白銀本身的價格交易動能，也涵蓋相關債券，以及白銀 ETF 的持倉與交易情況。

Christian 認為這一波白銀投資熱潮可追溯至去年 9 月，當時聯準會釋出降息力道可能超出市場預期的訊號；直到上週五重挫前，市場熱度始終居高不下，幾乎看不到退燒跡象。

根據 VandaTrack Research 的數據，上週一散戶投資人淨買進 iShares Silver Trust ETF 達 1.71 億美元，創下歷史新高。

該公司產品主管 Ashwin Bhakre 本週在報告中指出，這一規模甚至超越 2021 年散戶發動白銀軋空行情時的資金流入水準。

Bhakre 進一步補充，白銀的「成交量動能」，即 Vanda 用來衡量投資標的交易速度的指標，在本週初飆升至正常水準的 11.55 倍，相較之下，輝達 (NVDA-US) 的成交量動能為 7.54。

訊號二：供給是否開始增加

Christian 指出，另一個可能進一步拖慢銀價動能的因素，是市場庫存若開始回升。

Christian 本週在向客戶簡報時表示，他已觀察到多項顯示白銀供給有望增加的跡象，包括可自儲量中開採的白銀數量創下新高，以及許多白銀精煉廠的訂單積壓情況也顯示了這一點。

訊號三：期貨未平倉量是否下滑

Christian 表示，近幾個月白銀期貨未平倉量維持在高水準，是支撐銀價的重要因素之一。

他特別點名 COMEX 交易所中，2026 年 3 月到期的白銀期貨合約，目前未平倉量約為 5 億盎司。

Christian 指出，隨著合約逐漸接近交割日，部分投資人預期將選擇轉倉至更遠期月份，藉此持續對銀價形成上行支撐；但若未平倉量出現下滑，這股關鍵的支撐力量恐將消失，對價格構成壓力。

他在談及上週五暴跌期間的白銀走勢時表示：「這波急漲可能已經見頂，但價格或許仍會一路維持在相對高檔，直到 3 月左右。」

前摩根大通 (JPM-US) 量化策略主管 Marko Kolanovic 直言，回顧過往商品投機案例，白銀價格出現高達 50% 的跌幅「幾乎是必然結果」。