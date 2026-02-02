白銀暴跌30%後還沒跌完？分析師警告最慘恐下68美元、三大關鍵觀察點
鉅亨網編譯莊閔棻
白銀價格上週五（30 日）出現歷史級重挫，引發市場高度關注。儘管部分投資人期待跌深反彈，但資深商品分析師指出，這波修正可能仍未到盡頭，交易人需密切留意幾項關鍵訊號。
根據《Business Insider》報導，白銀近一年在多重經濟因素與投資人「錯失恐懼」（FOMO）推動下大幅上漲，但如今正面臨一場殘酷的回檔。
在美元走強、加上美國總統川普宣布聯準會（Fed）新任主席人選華許（Kevin Warsh）後，市場情緒急轉直下。白銀在累計漲幅超過 200% 後，上週五單日暴跌逾 30%。
長期追蹤貴金屬市場的 CPM Group 董事總經 Jeffrey Christian 表示， 這波跌勢可能仍會持續，他目前正密切關注數項關鍵訊號，以判斷白銀是否還將面臨更進一步的下行壓力。
然而，儘管短線波動劇烈，Christian 仍認為白銀在 2026 整年還有機會維持高檔，甚至再度走升。原因在於通膨疑慮、美元走勢與地緣政治等風險，仍可能促使資金流入白銀等避險資產。
不過，他也警告，若價格持續回落，交易員可能會大規模拋售。最悲觀情境下，白銀價格甚至可能下探每盎司 68 美元，較上週五晚間價格再跌約 17%。
Christian 表示：「這就是市場的運作方式，當市場走勢呈現拋物線時，投機者蜂擁而入並不令人意外；同樣地，當行情反轉，他們迅速離場也早有前例。」
他並補充說，上週五的拋售潮表明投資者已經開始爭相獲利了結。
以下是 CPM Group 正在關注的幾個訊號。
訊號一：交易動能是否降溫
Christian 表示，他將持續觀察是否出現投資人對白銀興趣降溫的進一步跡象；一旦交易動能放緩，可能削弱價格上漲力道，並促使更多投機性資金撤離市場。
Christian 認為這一波白銀投資熱潮可追溯至去年 9 月，當時聯準會釋出降息力道可能超出市場預期的訊號；直到上週五重挫前，市場熱度始終居高不下，幾乎看不到退燒跡象。
根據 VandaTrack Research 的數據，上週一散戶投資人淨買進 iShares Silver Trust ETF 達 1.71 億美元，創下歷史新高。
該公司產品主管 Ashwin Bhakre 本週在報告中指出，這一規模甚至超越 2021 年散戶發動白銀軋空行情時的資金流入水準。
Bhakre 進一步補充，白銀的「成交量動能」，即 Vanda 用來衡量投資標的交易速度的指標，在本週初飆升至正常水準的 11.55 倍，相較之下，輝達 (NVDA-US) 的成交量動能為 7.54。
他直言：「白銀已經成為散戶的新寵。」
訊號二：供給是否開始增加
Christian 指出，另一個可能進一步拖慢銀價動能的因素，是市場庫存若開始回升。
事實上，近年白銀供需失衡的情況已逐步收斂。
Christian 本週在向客戶簡報時表示，他已觀察到多項顯示白銀供給有望增加的跡象，包括可自儲量中開採的白銀數量創下新高，以及許多白銀精煉廠的訂單積壓情況也顯示了這一點。
他指出：「你已經可以看到，煉廠裡堆滿了投資人拋售後送來的白銀。」
訊號三：期貨未平倉量是否下滑
Christian 表示，近幾個月白銀期貨未平倉量維持在高水準，是支撐銀價的重要因素之一。
他特別點名 COMEX 交易所中，2026 年 3 月到期的白銀期貨合約，目前未平倉量約為 5 億盎司。
Christian 指出，隨著合約逐漸接近交割日，部分投資人預期將選擇轉倉至更遠期月份，藉此持續對銀價形成上行支撐；但若未平倉量出現下滑，這股關鍵的支撐力量恐將消失，對價格構成壓力。
他在談及上週五暴跌期間的白銀走勢時表示：「這波急漲可能已經見頂，但價格或許仍會一路維持在相對高檔，直到 3 月左右。」
近月來，白銀出現類似「迷因化」的暴漲行情，也讓市場觀察人士愈發提高警覺。
前摩根大通 (JPM-US) 量化策略主管 Marko Kolanovic 直言，回顧過往商品投機案例，白銀價格出現高達 50% 的跌幅「幾乎是必然結果」。
Interactive Brokers 資深經濟學家 Jose Torres 也表示：「一旦出現大規模的投機，當然就存在價格走勢逆轉的風險。」
