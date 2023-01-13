鉅亨美股雷達：多家美企將公布財報 特斯拉歐美大降價

美股重要看點：

美將公布 12 月進出口物價、密大消費者信心等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.469%。美股期貨週五 (13 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.14%，標普 500 期貨跌 0.25%，那斯達克 100 期貨跌 0.43%。

美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，符合市場預期，而核心 CPI 年增 5.7%，低於 11 月的 6%，符合市場預期，創 2021 年 12 月以來新低，強化市場對聯準會 (Fed) 進一步放慢升息步調的預期。

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表態支持下回以 1 碼的幅度升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 也傾向放慢升息腳步，而終點利率比預期更高，考慮支持一個更慢、更長，且可能更高的升息路徑。

此外，鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四也指出，12 月 CPI 報告鼓舞人心，但仍遠高於 2% 的目標。他傾向於盡快升息至 5.0% 以上，並保持高利率環境一段時間，才能有效抑制通膨。

美企第四季財報季由銀行股打頭陣，包括美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗集團 (C-US) 都將發布業績，此外，貝萊德 (BLK-US)、聯合健康 (UNH-US)、達美航空 (DAL-US) 也將揭曉財報。

FactSet 訪調的分析師預估，標普 500 成分股企業 2022 年第四季獲利將比 2021 年同期減少 4.1%，可能寫下 2020 年第 3 季以來首見的獲利萎縮。

而根據 Refinitv IBES 調查的分析師預測共識值，標普成分股第四季獲利也是下滑的，估年減 1.6%。

摩根大通投資組合經理 Phil Camporeale 表示，他建議投資人現在還不應該買入美股，但是應該密切關注美 Fed 何時結束升息行動。

策略師表示，摩根大通目前尚未建議投資人大舉買入美股，仍然給予美股「減持」評級，意味著該行認為美股的回報仍將低於債券等其他資產。但是，Camporeale 也表示，該行也已經準備好應對可能因 Fed 暫停升息而推動的漲勢，搶購了部分標準普爾 500 指數成分股的看漲期權。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月進口物價指數月增率 (%)，前值 - 0.6

美國 12 月出口物價指數月增率 (%)，前值 - 0.3

美國 1 月密大消費者信心指數初值，預估 60.5，前值 59.7

美國 1 月密大消費者一年通膨預期初值 (%)，前值 4.4

美國 1 月密大消費者五年通膨預期初值 (%)，前值 2.9

重要個股動態：

蘋果最新申報文件顯示，執行長庫克今年薪資將大減超過四成，預定薪酬為 4900 萬美元，這是庫克本人的要求，也是為了回應投資人的意見。

根據周四 (12 日) 曝光的最新調整，庫克薪酬中的蘋果股票獎勵且由股價表現取決的比重，將從目前的 50% 提高到 75%，適用於今年和未來數年的薪酬計畫。這代表庫克更高比重薪酬將採股票贈款的形式，但原本年薪 300 萬美元維持不變。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上季交車量不如分析師預期後，特斯拉先出手調降中日市場售價後，如今又下調美國和歐洲多國市場售價，且幾乎全面調低美國所有車款價格。

特斯拉官網周四（13 日）公布的最新售價顯示，美國 Model Y 起售價從 65,990 美元降至 52,990 美元，Model 3 從 46,990 美元下降至 43,990 美元，Model S 和 Model X 的降價金額則分別為 10,000 和 11,000 美元。特斯拉這次的降價幅度介於 6% 至 20%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

航班追蹤網站 FlightRadar24 顯示，中國南方航空公司一架波音 (BA-US)737 MAX 班機於周五 (13 日) 起飛，自廣州飛往鄭州，這是自 2019 年 3 月以來，這一機型首次返回中國商用航線。

這架飛機於當地中午 12 點 45 分起飛，象徵波音重建中國市場的重要里程碑。