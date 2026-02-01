鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-01 22:00

週五（30 日）晚間，美國總統川普宣布，將提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）接替鮑爾（Jerome Powell），出任新任聯準會主席，消息公布後，全球金融市場隨即出現劇烈波動。

從鷹派到AI通縮？華許接掌聯準會引發利率政策再定價。(圖：REUTERS/TPG)

在華許長期被視為「鷹派」的市場印象影響下，貴金屬市場率先承壓，金價與銀價同步重挫。不過，隨著投資人進一步檢視華許近年公開言論與政策立場轉變，市場開始重新評估這項人事案對未來利率走向與資產定價的實質影響。

市場分析人士指出，市場反應之所以如此劇烈，關鍵在於華許長期以來被貼上「強硬鷹派」的標籤。

不過，在恐慌情緒迅速擴散的同時，也有投資人質疑，若華許真是立場堅定的鷹派，為何會獲得一向主張降息的川普青睞？

華許的實際政策立場，恐怕難以用傳統的「鷹派」或「鴿派」簡單歸類。若從其職涯背景與近年公開言論回溯，或許更能理解市場此番劇烈震盪的真正原因。

共和黨重量級金主的女婿

華許出生於 1970 年，畢業於史丹佛大學公共政策學系，隨後取得哈佛法學院法學博士學位。

同年，華許與雅詩蘭黛創辦人孫女 Jane Lauder 結婚，其岳父 Ronald Lauder 為共和黨重要金主，並與川普關係密切。

市場普遍認為，這層政治與人脈背景，是華許先後獲得小布希與川普青睞的重要因素之一。

2006 年，小布希提名年僅 35 歲的華許出任聯準會理事，創下聯準會史上最年輕理事紀錄。

金融危機期間的「鷹派」形象

華許上任不久後，美國便爆發金融危機。然而，他在危機初期的政策判斷備受爭議。當時房貸違約率攀升、失業潮擴大，市場瀰漫對通縮與經濟崩潰的憂慮，但華許仍持續強調通膨風險，主張不宜過度降息。

後續發展證明，這項判斷並未成真。即便聯準會將利率降至接近零，美國通膨仍長期維持低檔。

2011 年，聯準會啟動規模達 6,000 億美元的量化寬鬆（QE）計畫，透過購買美國國債壓低長期利率。華許在會議中曾明確表態反對，最終是在時任主席柏南奇（Ben Bernanke）勸說下才投下贊成票。

正是這段期間的立場與發言，讓華許在市場中建立起「鷹派」形象。

這不僅是川普 2017 年首次提名聯準會主席時未選擇他的原因之一，也成為此次貴金屬市場劇烈拋售的重要心理背景。

立場轉向的關鍵線索

不過，近年來華許的態度似乎已有所調整。去年 7 月，他在受訪時直言，聯準會拒絕降息是「重大錯誤」，並公開支持川普向聯準會施壓的作法。

他指出，如今的聯準會早已不同於 2006 年自己加入時的樣貌，並批評聯準會在 2021 至 2022 年間放任通膨失控，形容那是「45 年來最嚴重的宏觀經濟政策錯誤」，甚至造成社會撕裂。

這番言論被外界解讀為向川普釋出政治善意，也顯示華許的貨幣政策立場較過去更為寬鬆。

金價跳水：市場關注華許的 AI 通縮政策思維

消息公布當天，貴金屬市場大幅震盪，黃金價格創下數十年來罕見單日跌幅，白銀更盤中一度跌超過 35%。市場人士指出，這波跌勢除反映短期情緒外，也與投資人重新評估通膨與利率前景有關。

分析認為，華許近年多次提及的「AI 通縮」觀點，是市場重新定價的重要背景之一。

去年 11 月，華許就曾在《華爾街日報》撰文指出，AI 有望顯著提升生產力，進而抑制通膨壓力，為較寬鬆的貨幣政策提供空間。

他進一步指出，AI 不僅能提升生產效率，也有助於強化美國長期競爭力。此一觀點，與川普「通膨已受控、AI 將帶動經濟成長」的論述高度一致。

這一觀點亦與科技界部分人士看法相呼應。特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）近年皆曾表示，AI 與自動化技術的普及，可能改變傳統通膨結構。

分析人士指出，與鮑爾時期偏向「回顧式」的決策模式不同，華許更像是在進行一場「前瞻式押注」，試圖將聯準會政策重心，轉向 AI 所引發的生產力革命，並重塑通膨與經濟成長之間的傳統關係。

分析人士指出，在此邏輯下，通膨未必再被視為經濟過熱的必然結果，而 AI 所帶來的通縮效應，則成為推動寬鬆政策的重要緩衝。

市場人士分析，若華許上任後推動其主張的政策方向，聯準會未來的貨幣操作可能呈現「雙軌並行」特徵。

一方面，透過降息降低資金成本，減輕美國政府龐大國債的利息負擔，並支撐金融市場與實體經濟活動；另一方面，則可能同步維持或加快縮減資產負債表（QT）的步伐，以控制基礎貨幣規模，避免流動性過度寬鬆導致資產泡沫與通膨風險升溫。

分析指出，這種同時兼顧寬鬆與收緊的政策組合，與傳統聯準會「單一方向調整」的操作模式有所不同，其可行性高度仰賴 AI 是否能持續推升生產效率，並形成結構性的通縮力量，從而抵消降息可能帶來的通膨壓力。

參議院聽證會成下一個關鍵

依程序，華許的提名案將送交美國參議院銀行委員會審議並舉行聽證會，其證詞內容，預料將成為市場判斷其政策方向的重要依據。

景順（Invesco）首席全球市場策略師指出，華許在聽證會上的表現，有助於投資人理解他與鮑爾在政策思維上的差異，並認為市場可能高估了華許的鷹派程度。