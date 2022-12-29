關注薪資增速是聯準會政策轉向的關鍵

加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/12/28）

野村腳勤觀點：

■美中選邊站，護國神山赴美生產並非壞事

前陣子護國神山赴美生產一事鬧的沸沸揚揚，很多人擔憂會碰到成本高、人力不足等難題，甚至面臨技術掏空等疑慮。其實仔細分析，美中兩強相爭已是明顯趨勢，以美國為首的國際品牌大廠過去幾年紛紛啟動去中化佈局，赴美設廠是勢在必行的結果。另一方面，赴美設廠有助於護國神山搶先拿到補貼及訂單，並往更新的先進製程前進，不只有助於領先競爭對手佈局，也有助於從上游到下游垂直整合的相關半導體供應鏈雨露均霑，形成所謂的「護國神山大聯盟」。因此以長遠目標來看，赴美設廠其實是必要之惡，是為了與美國建立更強大的夥伴關係，對台灣的半導體產業發展將有助益，只要技術難度最高的研發還留在台灣，投資人不需過度看壞此事。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨持續下降：美國 11 月 CPI 下降至 7.1%，優於預期 7.3%，仍將持續緩步下滑中

（二） 升息步伐放緩：聯準會 12 月升息降為兩碼，後續可望更為趨緩，進入尾聲

（三） 中國全面解封：中國宣布 1/8 起邊境大解封，封控鬆綁態度明確，有助於經濟重新復甦

●大盤利空因素：

（一） 終端利率上升：雖升息幅度可望趨緩，惟聯準會鷹派態度持續，終端利率高點上調至 5% 以上

（二） 消費需求不強：美國銷售旺季僅正常表現，庫存調整狀況略不如預期

（三） 中國經濟不確定性：雖中國陸續鬆綁管控政策，惟疫情出現擴散狀況，短期經濟將受衝擊

●薪資增速是聯準會政策轉向的關鍵

雖然升息的尾聲已經不遠，然而投資人仍不應輕看聯準會抗通膨的決心，從主席鮑爾近期的談話解讀，勞動市場仍舊短缺是工資遲遲無法下降的主因，隨著服務業通膨壓力上升，將是 2023 年升息是否能轉向的最大變數，只要央行還是全力升息打通膨，則經濟衰退難以避免，預計要等到 2023 年中超額儲蓄用完之後，就業供需平衡才有可能看到薪資增速好轉。正因為通膨仍有不確定性，12 月聖誕銷售成績也不盡理想，電子產品銷售下滑，也預警了電子業庫存調整的困境，如果庫存去化較預期來得慢，且 2023 年訂單沒有看到顯著的復甦，企業獲利不排除仍有下修的可能性。還是建議投資人偏謹慎操作，選股不選市，待拉回時布局較無庫存隱憂、受惠於新品推出的長期趨勢股票。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/11/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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