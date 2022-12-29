鉅亨美股雷達：蘋果跌破130美元關鍵水位 馬斯克向特斯拉員工信心喊話

美股重要看點：

市場持續關注明年美國經濟前景。美將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.871%。美股期貨週四 (28 日) 上升，道瓊期貨漲 0.16%，標普 500 期貨漲 0.35%，那斯達克 100 期貨漲 0.62%。

2022 年可說是 Fed 升息嚴懲市場的一年，標普 500 今年迄今共下跌近 20%，即將寫下 2008 年來最糟年度表現，那斯達克綜合指數更下挫近 34%。

升息環境下，高成長股首當其衝，亞馬遜 (AMZN-US) 今年來共下跌 50%，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 跌 65%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 70%。能源股則逆勢上漲。

Sevens Report Research 周三 (28 日) 報告指出，雖然成長股確實到了「多年來最便宜」的時機，但這並非買進的理由，2023 年初還不到配置成長股的時機。

該報告概述成長股蓬勃發展的 3 大要點，包括利率快速下降或低利率、正常的經濟成長，以及平靜的地緣政治。然而，當前的背景卻沒有這 3 大要點的任何一項。

據投資研究機構 Ned Davis Research(NDR) 的報告，在 2023 年美股面臨的最大風險，是市場對企業獲利預期普遍過高。事實上，即使沒有出現經濟衰退，企業獲利預期也可能會下調。

NDR 策略師 Ed Clissold 說道，在非經濟衰退的情況下，企業獲利下調 8% 左右將是一個合理的假設。 在這種情況下，標準普爾 500 指數成份股的利潤到 2023 年底仍有機會增長。

但是，如果經濟陷入衰退並使消費者支出放緩，企業獲利下滑可能會變得更嚴重。NDR 強調，經濟衰退期間，企業平均收入可能下降 24%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國當周處領失業金人數，預估 225k，前值 216k

重要個股動態：

需求疑慮導致特斯拉股價跌跌不休，今年來跌幅累計接近 70%，執行長馬斯克周三 (28 日) 特別在致員工信中向員工信心喊話，要他們別為股市的瘋狂所困擾，而是在未來幾天全力以赴，衝刺季末交車。

根據路透取得的電子郵件內容，馬斯克呼籲員工衝刺季末的交車量，信中說：「請在接下來幾天全力以赴，盡可能自發性衝刺交車量。這會帶來真正的改變！對了，別為股市的瘋狂所困擾，只要我們持續交出優異的表現，市場終將給予肯定。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

TrendForce 下調 2022 年 iPhone 14 系列出貨量後，蘋果週三 (28 日) 續跌逾 3% 至每股 126.04 美元，跌破 130 美元關鍵水位，今年以來市值已蒸發 1 兆美元，慘剩 2 兆美元左右。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 預測：「跌破此關鍵水位，蘋果走勢將會持續下探新低，這將是相當利空的情況，因為蘋果已跌破 2020 年 3 月疫情低點的趨勢線，也跌破 200 日均線。」

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在規劃一款獨立 app，用以觀賞運動賽事內容。

該報導援引知情人士說法報導，亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 更加注重串流業務的野心，近期曾指稱，就算亞馬遜加倍努力削減成本，體育賽事的現場串流直播也是公司願意持續投資的領域。他形容體育直播節目是「一項獨特的資產」。