加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/11/30）

野村腳勤觀點：

●黑五銷售數據佳，惟消費是否回溫仍需觀察

雖然通膨及衰退的疑慮揮之不去，但今年美國「黑色星期五」的買氣卻超乎市場預期，根據信用卡公司 Mastercard 統計，由於零售商早在感恩節週末前就展開假期促銷活動，黑五當天扣除汽車的零售銷售額較去年同期增長 12%，消費者一直策略性的購買當季最優惠的商品，此外當天線上購物銷售額也創下近三年最佳的 91.2 億美元，反映出了疫情之後人們消費方式的變化。當然儘管黑五的銷售成績佳，但這也和零售商為了去化庫存而大幅折扣有關，多數零售商 Q3 財報都顯示出企業犧牲了獲利以確保庫存消化，若未來庫存回到正常天數，企業停止折扣，後續的消費成長力道仍需觀察，若需求持續疲軟，即便庫存去化了，但獲利預估仍還有下修的可能性。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨高點回落：美國 10 月 CPI 下降至 7.7%，優於市場預期，仍將持續緩步下滑中

（二）升息預期放緩：11 月 FED 升息三碼後，12 月升息幅度可望趨緩，升息 2 碼的機率超過 8 成

（三）銷售旺季到來：進入銷售旺季，各品牌持續降價促銷，有助於消化部分庫存

●大盤利空因素：

（一）終端利率上升：雖 FED 升息幅度可望趨緩，惟鷹派態度持續，終端利率高點恐上調至 5% 以上

（二）經濟放緩疑慮：IMF 下調 22/23 年經濟成長率至 2.7%，經濟衰退疑慮仍存

（三）地緣政治風險升溫：烏俄戰爭不確定性、美中禁晶片科技戰、台海危機升溫

●等待基本面落底將使股市波動放大

由於 FED 升息步伐可望放緩，加上券商高盛認為美國經濟可望軟著陸，很多人認為本波股市反彈後，市場底部已經過去，然而現實情況不容我們太早樂觀，由於通膨仍在高位，預期 FED 將持續傳遞鷹派訊息，升息周期將持續更久，此外接下來仍要面對就業數據走弱、消費動能及經濟成長的負面影響，不排除股市在近期反彈後有拉回的可能性。另一方面，目前市場普遍預期庫存調整將在明年上半年結束，但是當庫存回到正常天數後，仍需觀察終端需求是否真的回溫，若需求持續疲軟，則明年上半年的獲利預估也還有下修的可能性，這也代表還需要一段時間才能看到基本面落底，這可能使得股市波動放大，建議投資人短線勿追高，若遇股市拉回則可選擇長期趨勢產業擇優布局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/10/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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