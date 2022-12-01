鉅亨美股雷達：市場關注通膨數據 Snowflake財測遠低於華爾街

美股重要看點：

市場關注 10 月 PCE、失業金、11 月 ISM 製造業等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.616 %。美股期貨週四 (1 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.18%，標普 500 期貨跌 0.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.20%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (30 日) 表示，Fed 可能最快在 12 月放緩升息升息步伐，但同時強調未來還會持續升息，利率會保持在限制性區間一段時間，才能戰勝通膨。

鮑爾表示 Fed 預測其偏好的 10 月個人消費支出 (PCE) 物價指數為年增 6%，核心 PCE 年增 5%，這與經濟學家的預測基本一致。

儘管經濟學家認為未來 12 個月出現經濟衰退的可能性較大，但鮑爾表示所謂的經濟軟著陸仍「非常有可能」且「仍可實現」，不過他承認這一可能性正在縮小。

Fed 也在周三 (30 日) 公布的褐皮書中說，10 月中旬到 11 月下旬期間，美國經濟僅略微成長，企業受到高通膨和高利率影響，對經濟前景的看法變得更悲觀。

鮑爾演說後，芝商所 (CME)FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，12 月升息 2 碼的機率為 77%、升息 3 碼的機率為 23%，而明年終點利率預估落在 4.75-5%。

彭博專欄作家李文 (Jonathan Levin) 認為，鮑爾周三 (30 日) 的談話並未繼續鷹派，反而並做出迄今最明白的宣示：接下來將讓客觀的經濟數據主導政策前景。

美今日將公布 11 月 ISM 製造業指數、11 月 Markit 製造業 PMI 終值、上週失業金數據，以及聯準會最關心的核心 PCE 物價指數，市場預期 10 月核心 PCE 增長將小幅下滑。

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾放鴿、美國通膨有趨緩跡象的激勵下，美股周三 (30 日) 大漲，使道瓊工業指數從 9 月低點累計反彈幅度超過 20%，為 12 月美股帶來希望。

Fort Pitt 資本集團經理人 Dan Eye 說，美股進入今年最後一個月之際，道瓊能有如此強勁的反彈是好消息。「市場將步入 2023 年第 1 季，但和今年一樣都面臨通膨這個老問題。我們很可能快走到升息周期的尾聲，這將是股市的順風。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月個人支出月率 (%)，預估 0.7，前值 0.6

美國 10 月 PCE 物價指數年率 (%)，預估 6，前值 6.2

美國 10 月 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.6，前值 0.3

美國 10 月核心 PCE 物價指數年率 (%) 預估 5，前值 5.1

美國 10 月核心 PCE 物價指數月率 (%) 預估 0.3，前值 0.5

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 24

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 155.1

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 終值，前值 47.6

美國 11 月 ISM 製造業指數，前值 155.1

重要個股動態：

知情人士透露，在蘋果 (AAPL-US) 等美國客戶催促後，台積電 (2330-TW) 計劃 2024 年亞利桑那廠啟用時，將生產 4 奈米晶片，製程較原本規劃先進。

彭博報導，要求匿名人士表示，美國總統拜登與商務部長雷蒙多下周二（6 日）將出席亞利桑那廠「首批機台設備到廠」（First tool-in）典禮，屆時台積電可能會宣布這項新計畫。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外送服務業者 DoorDash (DASH-US) CEO 徐迅 (Tony Xu) 周三 (30 日) 告訴員工，受成長逐漸降低和過度招聘的推動，將裁員 1250 名公司員工，作為持續削減成本努力的一部分。

科技業的招聘在疫情期間激增，但由於利率高漲抑制了消費者需求和投資人信心，最近幾個月業績出現嚴重下滑。DoorDash 今年稍早時宣布放緩招聘。截至 2021 年 12 月 31 日，它擁有 8600 名企業員工。

DASH 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

軟體新創公司 Snowflake (SNOW-US) 周三 (30 日) 公布第三財季業績優於預期，但第四財季的財測嚇壞華爾街，令盤後股價挫逾 5%。

該公司預期第四季產品收入將在 5.35 億美元至 5.4 億美元之間，遠低於 StreetAccount 分析師預期的 5.53 億美元。Snowflake 預期全年營收 19.19 億美元至 19.24 億美元之間。

全年產品毛利率、營業利潤率和調整後的自由現金流量預計分別為 75%、3% 和 21%。