泰國第2季GDP年增率2.5% 觀光業回溫

泰國第 2 季 GDP 較去年同期成長 2.5%，經濟成長率出現 2021 年第 2 季以來的高水準，但遜於市場預測的 3.1%，觀光業復甦貢獻良多。另外，第 1 季 GDP 數字修正為年增 2.3%。

據《路透》報導，泰國國家經濟社會發展委員會 (NESDC) 周一 (15 日) 公布，第 2 季 GDP(國內生產毛額) 較去年同期增加 2.5%，成長率是 2021 年第 2 季以來的高水準。

理由方面，新冠肺炎 (COVID-19) 相關的防疫措施鬆綁，促使經濟活動和觀光業的復甦。不過，相隔數年的高通膨、以及中國經濟放緩，成了泰國 GDP 的嚴重負擔。

由於觀光產業回溫、以及消費 / 出口呈現增長，當局預測 2022 全年的經濟成長率將落在 2.7~3.2%，較原先預測的 2.5~3.5% 作出小幅度修正。泰國 2021 年的經濟成長率為 1.5%。

國際市場分析公司 Capital Economics 表示，泰國因為經濟重啟，該國經濟在第 2 季回溫；雖受到大宗物資價格拖累，但由於觀光業表現穩固，預料接下來幾個月的 GDP 表現仍將持續回溫。

不過，通膨也對消費支出和投資帶來不良影響，全球經濟放緩也影響到泰國的出口表現。

季節調整後的泰國 2022 年第 2 季 GDP 季增 0.7%，遜於市場預測的季增 0.9%；另外，第 1 季 GDP 修正為季增 1.2%。

泰國開泰銀行 (Kasikornbank) 指出，第 2 季 GDP 數字反映出俄烏戰爭所造成的進口成本上揚和輸入型通膨，認為金融政策當局應該會抱持慎重態度來因應相關問題，也預料泰國央行在詳細評估過往政策的影響、以及美國聯準會 (Fed) 的姿態之後，很可能在 11 月的利率會議升息 25 個基點、而非選在 9 月的利率會議實施升息。