英國第二季GDP下滑0.1% 萎縮幅度低於預期

英國周四 (11 日) 公布官方數據顯示，第二季 GDP 較前季下滑 0.1%，萎縮幅度低於分析師預期的 -0.3%，相較之下，今年第一季為成長 0.8%。

按年計算，英國第二季 GDP 年增 2.9%，而預期為增長 2.8%，上一季度增長 8.7%。

僅看 6 月份數據，英國 GDP 較上月萎縮 0.6%，預期為 - 1.3%，前月為 0.5%。

因英國經濟表現好於預期，英鎊獲得新買盤並短暫收復 1.2200，之後英鎊兌美元交易在 1.2191，單日下跌約 0.19%。

英國央行上周警告，預計英國經濟將在第四季進入自全球金融危機以來最長的衰退，與此同時，通貨膨脹率預計將在 10 月份達到 13% 以上的峰值。

匯豐資產管理公司宏觀和投資策略師 Hussain Mehdi 表示，由於面臨通膨加劇與利率上升帶來實際收入緊縮，英國經濟成長停滯不前，在這種前提下，很難避免衰退，尤其能源價格進入冬季面臨上行風險。

國家統計局表示，經濟萎縮主要是由於服務產出下降，其中最大的拖累來自衛生和社會工作活動，反映了防疫活動下降的影響。

在連續 7 個月增長之後，建築業也有所下降，實際家庭消費則下降了 0.2%。