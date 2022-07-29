美GDP連二季萎縮 Fed升息影響才剛發酵

美國商務部週四 (28 日) 報告，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季減年率達 0.9%，呈連續兩個季度萎縮，符合所謂「衰退」的技術性定義，無論美國是否真正進入衰退，華爾街分析師剖析 GDP 數據指出，聯準會升息的影響才剛剛發酵。

GDP 數據公布以前，聯準會主席鮑爾週三稱不相信美國正處於衰退之中，失業率仍接近半個世紀以來的低點，薪資和就業穩健成長，並指出 GDP 的初始數據通常會在以後進行修正。

鮑爾表示：「聯準會確實希望看到需求持續低於潛在水平，讓通膨有機會下降，值得注意的是，升息幅度很大，而且來得很快，經濟可能還沒有感受到它們的全部影響。」

(圖片：AFP)

聯準會不會單憑 GDP 數據判斷美國是否進入衰退，但官員們將仔細對其分析，尋找緊縮政策對 GDP 哪方面產生影響，研判美國經濟是否正朝向軟著陸邁進，而美國商務部週四公布的 GDP 數據證明美國經濟放緩已經發生，儘管只有部分是聯準會緊縮政策帶來的影響。

GDP 細項顯示：

作為最大比重的個人消費以 1% 的速度增長，較前一季 (1.8%) 有所放緩，其中非耐用品下降 5.5% 和耐用品下降 2.6%，而服務支出僅溫和增長 4.1%，反應通膨正在削弱美國人的購買力。

住宅投資以 14% 的速度暴降，創自疫情開始以來最大跌幅，在升息壓力下，沉重的借貸成本超出更多潛在購房者可承受的能力。

工廠和倉庫建設放緩，非住宅投資下降 11.7%。

庫存下滑逾 2%，也對美國第二季 GDP 帶來壓力。

由於美國財務刺激資金持續淡出，戰略石油儲備大舉釋放，聯邦政府支出縮減 3.2%，但國防開支因軍援烏克蘭而增長 2.5%。

摩根大通分析師 Michael Feroli 解析：「企業支出下滑，同時消費者在商品和住房投資方面的支出也在下降，至少聯準會升息有了一些成果。」

個人消費驟降很大程度上是對高通膨、而不是對借貸成本上升的反應。服務支出溫和增長，顯見人們在旅行和餐飲方面的支出擺脫疫情封鎖的限制。

GDP 數據顯示，人們在旅行和餐飲方面的支出擺脫疫情封鎖的限制 (圖片：AFP)

High Frequency Economics 首席美國經濟學家 Rubeela Farooqi 表示，目前尚不清楚服務支出增長會持續多久，料美國家庭將很快動用儲蓄並舉債來負擔生活費用，更大的影響即將出現。

庫存數據令華爾街大為不安，聯準會升息正推高庫存的成本。Spartan Capital Securities 經濟學家 Peter Cardillo 認為，庫存水平說明企業非常擔心，正在削減支出，衰退氣氛濃厚。

市場解讀，聯準會升息令房市低迷不振，而經濟衰退前發生如此大幅度的住宅投資縮減非比尋常。

近期出爐的數據也顯示房市降溫跡象，美國 6 月份二手房銷售量連續第五個月下降，6 月新屋開工率降至 9 個月低點，新建築許可證也下滑。誠如鮑爾週三所稱，由於聯準會仍在升息，最糟的情況可能即將到來。