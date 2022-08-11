新加坡Q2季比萎縮 調降全年GDP成長預測

新加坡第 2 季國內生產毛額 (GDP) 步入萎縮，當局宣布調降全年成長預測，反映全球大環境與日俱增的挑戰。

新加坡貿工部 (MTI) 周四 (11 日) 公布第 2 季 GDP 終值，與去年同期成長 4.4%，不如修正值 4.8%。經季節調整並與前季相比則萎縮 0.2%，不如修正值 0% 以及第 1 季的 0.8% 增幅。

貿工部將全年經濟成長率從原先預估的 3-5%，調降為 3-4%，並警告外部需求展望明顯弱於三個月前。官方已排除經濟陷入「技術性衰退」(即 GDP 連兩季萎縮)，認為下半年經濟仍能「勉強維持成長」。

新加坡 GDP 年比變動，資料取自新加坡貿工部

由於 GDP 數據低迷，星元應聲貶值 0.1%，報 1.3704 星元兌 1 美元。

新加坡貿工部常任秘書林明亮 (Gabriel Lim) 列舉全球經濟復甦遭遇的風險，包括央行激進升息、中國房地產不景氣和持續推動的清零防疫政策。

此外，俄烏戰況仍有進一步加劇的可能，這將使通膨和全球成長前景惡化，先進經濟體央行的緊縮將導致金融不穩定，亞洲地緣政治緊張也有升高的可能性。

林明亮說：「中國和台灣都是新加坡重要的貿易夥伴，中國排第一，台灣我想排第四。如果台海局勢惡化，想必不只影響與新加坡的貿易流動，也會影響全世界，特別是半導體和電子產品。」

新加坡央行多次緊縮政策，官員認為第 3 季是觀察重點。(圖: AFP)

新加坡經濟高度仰賴貿易，在後疫情階段，透過貨幣緊縮和為弱勢族群提供特定補助，設法維持經濟復甦。

華僑銀行財政研究與策略主管 Selena Ling 表示，她更擔心 2023 年的經濟展望，如果主要經濟體陷入衰退，有可能進一步打擊全世界和亞洲的成長前景。

新加坡央行今年積極收緊貨幣政策，除了例行會議，還曾在今年 1 月和 7 月的非例行會議期間緊縮。金融管理局 (MAS，央行) 副局長 Edward Robinson 周四表示，現行貨幣政策仍合宜，但由於通膨前景充滿不確定性，第 3 季將是觀察重點。